Angélica María habla del divorcio de su hija Angélica Vale y Otto Padrón

Angélica María expresó su apoyo incondicional a su hija, quien hace unos días dio a conocer la noticia de su divorcio tras 14 años de matrimonio con Otto Padrón.

Angélica Vale confesó que el mismo día que se filtró la demanda a los medios, ella se enteró de que Otto había iniciado el proceso, aunque ya llevaba ocho meses separada del padre de sus hijos.

La madre de la actriz que atraviesa por este difícil proceso en su vida, le dedicó unas palabras a su hija. A pesar de lo que enfrenta, Angélica Vale decidió no cancelar su festejo de cumpleaños 50 y reunió a familiares y amigos cercanos para celebrar. Entre los mensajes que recibió destacó el de su mamá, quien le dedicó emotivas palabras que conmovieron a todos.

“A ti, mi bebilla hermosa, mi orgullo, mi razón de vivir. Sé que vas a ser muy feliz porque comienzas una nueva etapa en tu vida y te mereces lo mejor del mundo por ser un gran ser humano. Te amo mi amor”, expresó.

Cuando fue cuestionada sobre el apoyo que le está brindando a su hija, dijo, “Pues difícil ¿por qué?, son cosas que pasan en la vida”. Además, expresó su felicidad de acompañar a su hija en un día tan importante como su cumpleaños, “estoy feliz porque recibe tanto amor, ha recibido tanto amor y la adoro, y tengo que estar con ella siempre”.