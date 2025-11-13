Suscríbete
Christian Nodal confirma su boda religiosa con Ángela Aguilar

El cantante sonorense dijo que preparan una celebración especial, luego de que la hija de Pepe Aguilar revelara que se van a casar en mayo

November 13, 2025 
Diana Laura Sánchez
Durante su paso por Las Vegas, Nevada, Christian Nodal fue cuestionado por los medios respecto a su boda religiosa, entre risas dijo, “yo ya estoy casado, ¿de qué hablas? Ahh, la boda, claro”.

Sin dar mayores explicaciones, Nodal mencionó que preparan una boda especial, muy a la mexicana. Según algunas versiones, el sitio elegido para su boda sería El Zoyate, el emblemático rancho de la familia Aguilar en Zacatecas, donde se prevé una celebración íntima, de estilo mexicano clásico.

La celebración tendrá lugar a dos años de que la pareja se casó por el civil en una sorpresiva boda en la Hacienda San Gabriel de las Palmas, ubicada en Amacuzac, Morelos. Al evento acudieron Marc Anthony y su esposa Nadia Ferreira, quienes participaron como padrinos del enlace.

Durante el mismo encuentro con la prensa, Nodal aprovechó para referirse al trabajo de Ángela y a su gira por Estados Unidos, Libre Corazón, en la que interpreta temas de su más reciente álbum, Nadie se va como llegó.

“Ángela es una gran, gran artista y tiene un gran público”, dijo el famoso.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
