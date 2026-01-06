Suscríbete
Courteney Cox revive a Monica Geller y desata la nostalgia de “Friends”

La actriz sorprendió con un cameo junto a Jennifer Aniston, reviviendo la complicidad que marcó a toda una generación

Enero 06, 2026 • 
Tania Franco
La nostalgia volvió a tocar el corazón de los fans de Friends gracias a un inesperado momento protagonizado por Courteney Cox y Jennifer Aniston. En un video reciente compartido en redes sociales, Courteney hizo un cameo especial que de inmediato recordó a Monica Geller, uno de los personajes más icónicos de la televisión.

El clip, creado para promocionar LolaVie, la marca de cuidado capilar de Aniston, muestra a ambas actrices en una escena cotidiana cargada de humor y cercanía. Sin necesidad de recrear un set o un guion explícito, la actitud, los gestos y la energía de Courteney bastaron para detonar el recuerdo de Monica: perfeccionista, cariñosa y absolutamente inolvidable.

Para los seguidores de la serie, el momento funcionó como un auténtico throwback emocional, recordando por qué Friends sigue siendo una de las producciones más queridas de todos los tiempos. Más que una estrategia publicitaria, el cameo se sintió como un guiño genuino a la amistad que trascendió la pantalla y que, décadas después, continúa conectando con millones de personas alrededor del mundo.

