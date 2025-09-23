Los 5 episodios de Friends que los fans jamás olvidan

El 22 de septiembre de 1994 se estrenó en NBC el primer episodio de Friends. Hoy, 31 años después, la serie sigue siendo una de las comedias más queridas de todos los tiempos. Con diez temporadas y más de 230 episodios, las aventuras de Rachel, Ross, Monica, Chandler, Joey y Phoebe marcaron a toda una generación y siguen conquistando a nuevas audiencias en plataformas de streaming. Para celebrar este aniversario, repasamos los episodios más icónicos según los fans.

“The One With Ross’s Wedding, Part 1” (Temporada 4, Episodio 23)

Londres fue testigo de uno de los giros más memorables de la serie. Mónica se deprime cuando alguien asume que es la madre de Ross, pero Chandler la consuela y ambos terminan teniendo su primer encuentro íntimo, dando inicio a su historia de amor. Mientras tanto, Rachel viaja a Londres para confesarle a Ross que sigue enamorada de él.

“The One in Vegas” (Temporada 5, Episodios 23 y 24)

Las Vegas y una noche de excesos marcan este capítulo doble. Chandler y Mónica están a punto de casarse en una capilla, pero son Ross y Rachel quienes sorprenden saliendo como marido y mujer después de beber demasiado. Un episodio icónico que mezcla humor, caos y el inconfundible estilo del grupo de amigos.

“The One with the Embryos” (Temporada 4, Episodio 12)

Aunque el título hace referencia a Phoebe y los embriones, la escena más recordada es el concurso de trivia para ganar el apartamento. Las preguntas y respuestas entre chicos y chicas son de los momentos más divertidos y competitivos de Friends.

“The Last One” (Temporada 10, Episodios 17 y 18)

Un final emotivo y perfecto para una serie que marcó una era. Ross y Rachel finalmente se reconcilian, mientras que Chandler y Mónica reciben a sus bebés. Un cierre que dejó a los fans satisfechos y con lágrimas de nostalgia.

“The One Where Everybody Finds Out” (Temporada 5, Episodio 14)

En este episodio, la relación de Chandler y Mónica finalmente se hace pública, desatando una de las escenas más memorables y divertidas de la serie. El momento en que “todos se enteran” del romance es considerado por muchos como el mejor capítulo de Friends.

A 31 años de su estreno, Friends sigue demostrando su vigencia y su capacidad para emocionar y divertir. Ya sea por sus romances, giros inesperados o momentos icónicos, la serie continúa siendo un referente de la cultura pop y una favorita del público.