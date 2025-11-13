Suscríbete
Miss Universe Hungría es hospitalizada a días del certamen en Tailandia

En un comunicado, la organización húngara habló de la ausencia de su reina en las actividades durante la concentración

Diana Laura Sánchez
Kincsö Dezsènyi, la representante de Hungría, fue hospitalizada de emergencia durante su estadía en Phuket, mientras se encontraba en las actividades de concentración del certamen de belleza de Miss Universo.

Con una imagen de la concursante en la cama del hospital, la organización de Hungría explicó lo que había pasado. “Lamentamos informar a todos que Miss Universe Hungría 2025, ha sufrido un caso grave de intoxicación alimentaria durante la competencia internacional y ha requerido tratamiento hospitalario”.

El comunicado indica que la modelo ya no pudo integrarse a varias actividades en la recta final rumbo al certamen, sin embargo, está haciendo todo lo posible para recuperarse.

“Desafortunadamente, no pudo asistir a varios eventos programados, pero está haciendo todo lo posible para recuperarse completamente. Seguimos esperanzados de que ella vuelva a estar en pie para la final, lista para brillar en el escenario una vez más. Está en buenas manos, agradecemos a Tailandia la atención profesional y de alto nivel”.

Por su parte, la joven se pronunció sobre la situación y manifestó, “hola a todos, me he sentido mal desde ayer y, desafortunadamente, me enfermé, así que no pude unirme a las actividades ayer y hoy. Me estoy tomando un tiempo para descansar y recuperarme para poder volver más fuerte y continuar este increíble viaje con toda la energía otra vez”.

Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
