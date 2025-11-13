Dónde y a qué hora ver los Latin Grammy 2025

Este jueves 13 de noviembre se llevará a cabo la premiación de los Latin Grammy que contará con la participación de artistas destacados que desfilarán por la alfombra y ofrecerán presentaciones en vivo.

Las Vegas será el escenario sede de estos premios que recopilan los mejores proyectos musicales de este año, luego de mudarse el año pasado a Miami, Florida y de pasar por Sevilla, España en 2023, las grandes estrellas de la música en español se darán cita en el MGM Grand Garden Arena para disfrutar de lo mejor de la música.

Cabe mencionar que el día de ayer, Raphael de 82 años, fue reconocido como la Persona del Año por su destacada contribución al mundo de la música desde hace más de medio siglo.

La transmisión de los Latin Grammy comenzará a las 7 de la noche, hora México, y podrás ver la ceremonia a través de HBO Max y ViX en streaming, además de TNT. Además podrás seguir la cobertura en el sitio oficial de La Academia Latina de la Grabación.

El puertorriqueño Bad Bunny llega al evento con el mayor número de nominaciones, 12 en total, incluyendo Álbum del Año por Debí Tirar más fotos, y doble nominación en las categorías de Grabación del Año y Canción del Año, por Baile inolvidable y DTFM, respectivamente. Además, la mexicana Natalia Lafourcade cuenta con 10 nominaciones.

NOMINADOS

-Grabación del Año

-Baile Inolvidable - Bad Bunny

- DtMF - Bad Bunny

- El Día Del Amigo - CA7RIEL & Paco Amoroso

- #Tetas - CA7RIEL & Paco Amoroso

- Desastres Fabulosos - Jorge Drexler & Conociendo Rusia

- Lara - Zoe Gotusso

- Si Antes Te Hubiera Conocido - Karol G

- Cancionera - Natalia Lafourcade

- Ao Teu Lado - Liniker Featuring Amaro Freitas & Anavitória

- Palmeras En El Jardín - Alejandro Sanz

- Cosa Nuestra - Rauw Alejandro

- DeBÍ TiRAR MáS FOToS - Bad Bunny

- Papota - CA7RIEL & Paco Amoroso

- Raíces - Gloria Estefan

- Puñito De Yocahú - Vicente García

- Al romper la burbuja - Joaquina

- Cancionera - Natalia Lafourcade

- Palabra De To’s (Seca) - Carín León

- Caju - Liniker

- En Las Nubes - Con Mis Panas - Elena Rose

- ¿Y Ahora Qué? - Alejandro Sanz

- BAILE INoLVIDABLE - Bad Bunny

- Bogotá - Andrés Cepeda

- Cancionera - Natalia Lafourcade

- DtMF - Bad Bunny

- El Día Del Amigo - CA7RIEL & Paco Amoroso

- Otra Noche De Llorar - Mon Laferte

- Palmeras En El Jardín - Alejandro Sanz

- Si Antes Te Hubiera Conocido - Karol G

- #Tetas - CA7RIEL & Paco Amoroso

- Veludo Marrom - Liniker, songwriter

-Mejor Nuevo Artista

- Alleh

- Annasofia

- Yerai Cortés

- Juliane Gamboa

- Camila Guevara

- Isadora

- Alex Luna

- Paloma Morphy

- Sued Nunes

- Ruzzi

- Cuarto Azul - Aitana

- Palacio - Elsa y Elmar

- Al Romper La Burbuja - Joaquina

- En Las Nubes - Con Mis Panas - Elena Rose

- ¿Y Ahora Qué? - Alejandro Sanz

- Bogotá - Andrés Cepeda

- Cursi - Zoe Gotusso

- Lo Que Nos Faltó Decir - Jesse & Joy

- Natalia Lafourcade Live At Carnegie Hall - Natalia Lafourcade

- Después De Los 30 - Raquel Sofía

- Bogotá - Andrés Cepeda

- El Día Del Amigo - CA7RIEL & Paco Amoroso

- Querida Yo - Yami Safdie & Camilo

- Soltera - Shakira

- Te Quiero - Nicole Zignago

- Orión (Sistek Remix) - Boza, Elena Rose & Sistek

- Ella Quiere Techno - Imanbek & Taichu

- QQQQ - Ela Minus

- Rulay En Dubai (Extended) - (Mr. Pauer, Villa Electronika & Dj Polin)

- Veneka - Rawayana Featuring Akapellah

- Capaz (Merengueton) - Alleh, Yorghaki

- DtMF - Bad Bunny

- De Maravisha - Tokischa Featuring Nathy Peluso

- La Plena W Sound 05 - W Sound Featuring Beele & Ovy On The Drums

- Roma - Jay Wheeler

- Baja Pa’ Acá - Rauw Alejandro Featuring Alexis & Fido

- Voy A Llevarte Pa PR - Bad Bunny

- Dile A Él - Nicky Jam

- Brillar - Lenny Tavárez

Reggaeton Malandro - Yandel Featuring Tego Calderón

- DeBí TiRAR MáS FOToS - Bad Bunny

- Underwater - Fariana

- Naiki - Nicki Nicole

- MPC (Música Popular Carioca) - Papatinho

- Elyte - Yandel

- El Favorito De Mami - Big Soto Featuring Eladio Carrion

- Fresh - Trueno

- Parriba - Akapellah Featuring Trueno

- Sudor Y Tinta - J Noa & Vakero

- Thc - Arcángel

- Cosas Pendientes - Maluma

- DtMF - Bad Bunny

- En La City - Trueno & Young Miko

- LA MuDANZA - Bad Bunny

- Xq Eres Así - Alvaro Diaz Featuring Nathy Peluso

- Legado - A.N.I.M.A.L

- Luna En Obras (En Vivo) - Marilina Bertoldi

- A TRES DÍAS DE LA TIERRA - Eruca Sativa

- Gigante - Leiva

- Novela - Fito Páez

- La Torre - Renee

- Legado - A.N.I.M.A.L

- Sale El Sol - Fito Páez

- TRNA - Ali Stone

- VOLARTE - Eruca Sativa

- Vándalos - Bandalos Chinos

- Malhablado - Diamante Eléctrico

- Malcriado - Lasso

- El Último Día De Nuestras Vidas - Dani Martín

- Ya Es Mañana - Morat

- R - RENEE

- Ángulo Muerto - Leiva

- Desastres Fabulosos - Jorge Drexler & Conociendo Rusia

- Lucifer - Lasso

- No llames lo mío nuestro - Joaquina

- Tu Manera De Amar - Debi Nova

- Un último vals - Joaquín Sabina

- PARA QUIÉN TRABAJAS Vol. I - Marilina Bertoldi

- Papota - CA7RIEL & Paco Amoroso

- Bodhiria - Judeline

- TODOS LOS DÍAS TODO EL DÍA - Latin Mafia

- DAISY - Rusowsky

- El Ritmo - Bandalos Chinos

- Joropo - Judeline

- Siento Que Merezco Más - Latin Mafia

- (Sola) - Paloma Morphy

- #Tetas - CA7RIEL & Paco Amoroso

- Big Swing - José Alberto “El Canario”

- Fotografías - Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta

- Mira Como Vengo - Issac Delgado

- Infinito Positivo - Los Hermanos Rosario

- Debut Y Segunda Tanda, Vol. II - Gilberto Santa Rosa

- SON 30 - Checo Acosta

- El Último Baile - Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella

- De Amor Nadie Se Muere - Karen Lizarazo

- Baila Kolombia - Los Cumbia Stars

- La Jerarquía - Peter Manjarrés & Luis José Villa

- El Más Completo - Alex Bueno

- Novato Apostador - Eddy Herrera

- Milly Quezada Live Vol. 1 Desde El Teatro Nacional De República

- Dominicana - Milly Quezada

- Malena Burke Canta A Meme Solis, Vol. 1 - Malena Burke & Meme Solis

- Raíces - Gloria Estefan

- Caminando Piango Piango - Orquesta Failde

- Calidosa - Mike Bahía

- Puñito De Yocahú - Vicente García

- Ilusión Óptica - Pedrito Martínez

- Bingo - Alain Pérez

- Fiesta Candelaria - Puerto Candelaria

- Ahora O Nunca - Gilberto Santa Rosa

- Cariñito - Techy Fatule

- La Foto - Luis Enrique

- Nunca Me Fui - Fonseca & Rubén Blades

- Si Antes Te Hubiera Conocido - Karol G

- Venga Lo Que Venga - Fonseca, Rawayana

- Dos Hemisferios - Alejandro y Maria Laura

- el cuerpo después de todo - Valeria Castro

- Cancionera - Natalia Lafourcade

- Cosas Que Sorprenden A La Audiencia - Vivir Quintana

- Relatos - Ale Zéguer

- aeropuerto - Joaquina

- Amarte sin que quieras irte - Camilú

- Cancionera - Natalia Lafourcade

- Como Un Pájaro - Silvana Estrada

- Quisqueya - Vicente García

- Mi Suerte Es Ser Mexicano - Pepe Aguilar

- Alma De Reyna 30 Aniversario - Mariachi Reyna De Los Ángeles

- ¿Quién + Como Yo? - Christian Nodal

- 4218 - Julión Álvarez y su Norteño Band

- 25 Aniversario (Deluxe) - Luis Ángel “El Flaco”

- Edición Limitada - Banda Ms De Sergio Lizarraga

- Imperfecto, Vol. 2 - El Plan

- Yo No Te Perdí - Gabriella

- Reflexiones - Grupo Cultura

- El Siguiente Paso (Live Session) - Marian y Mariel

- Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.1/En Vivo) - Bobby Pulido

6 - Juan Treviño

- El Plan & Manuel Alejandro - El Plan & Manuel Alejandro

- Pasado, Presente, Futuro - La Energía Norteña

- La Lotería - Los Tigres Del Norte

- “V1V0” - Alfredo Olivas

- Frente A Frente - Pesado

- Mirada - Ivan Cornejo

- Leyenda - DannyLux

- Evolución - Grupo Firme

- Palabra De To’s (Seca) - Carín León

- Incómodo - Tito Double P

- Hecha Pa’ Mí - Grupo Frontera

- La Lotería - Los Tigres Del Norte

- Me Jalo - Fuerza Regida y Grupo Frontera

- ¿Seguimos o No? - Lupita Infante

- Si Tú Me Vieras - Carín León y Maluma

- Tierra Trágame - Kakalo y Carín León

- Aguacero - Luis Enrique y C4 Trío

- Como Quisiera Quererte - El David Aguilar & Natalia Lafourcade

- El Palomo y La Negra - Natalia Lafourcade

- Ella - Anita Vergara y Tato Marenco

- Jardín del Paraíso - Monsieur Periné Featuring Bejuco

- Lo Que Le Pasó A Hawaii - Bad Bunny

- Edgar Barrera

- João Ferreira

- Pablo Preciado

- Mónica Vélez

- Ale Zéguer

- Rafa Arcaute y Federico Vindver

- Edgar Barrera

- Nico Cotton

- Andres Torres y Mauricio Rengifo

- Matheus Stiirmer

- EL CLúB - Bad Bunny

- Diamantes, Lágrimas e Rostos Para Esquecer (Dlre) - BK’

- #Tetas - CA7RIEL & Paco Amoroso

- Cura Pa Mi Alma - Vera GRV

- Full Time Papi - Guitarricadelafuente

- Papota (Short Film) - CA7RIEL & Paco Amoroso

- Iradoh - 3 Atos De Irmandade: A Música, O Crime E A Justiça - Hodari

- Mon Laferte, Te Amo - Mon Laferte

- Lamento (Extended Cut) - Gaby Moreno

- Milton Bituca Nascimento - Varios Artistas

- Cada Minuto Cuenta (Banda Sonora De La Serie Original De Prime Video) - Pedro Osuna

- Cien Años De Soledad (Banda Sonora De La Serie De Netflix) - Camilo Sanabria

- El Eternauta (Banda Sonora De La Serie De Netflix) - Federico Jusid