Cynthia Erivo defiende a Ariana Grande de tenso momento

Ariana Grande y sus compañeras se llevaron un susto durante el estreno mundial de la cinta, cuando un fan saltó las vallas de protección, corrió y se lanzó hacia Ariana, la tomó de los hombros y comenzó a invadir agresivamente su espacio.

Cuando esto sucedió, su compañera y amiga, Cynthia Erivo inmediatamente trató de proteger a Ariana, apartando al joven de la artista, quien reaccionó desconcertada ante el momento que se volvió viral en redes sociales.

En el video se ve como Cynthia se interpuso de inmediato entre el fan y la cantante, extendiendo los brazos para impedir cualquier contacto físico prolongado y alejando al intruso.

Se sabe que el joven que se lanzó sobre Ariana se hace llamar en redes Johnson Wen, quien se describe a sí mismo como un “bromista” en su cuenta de TikTok. No es la primera vez que irrumpe de esta manera, violando las reglas en un evento donde se encuentran celebridades. En su perfil de Instagram se describe como el “troll más odiado”.

El fan fue sacado del lugar por elementos de seguridad, aunque quien intervino de inmediato fue la actriz Cynthia Erivo, cuando el fan interrumpió la premiere protagonizando un tenso momento.