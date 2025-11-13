Suscríbete
Ana de Armas es captada junto a un atractivo hombre en Los Ángeles

La actriz de 37 años se estaría dando una nueva oportunidad en el amor tras terminar con Tom Cruise

Diana Laura Sánchez
La actriz cubana Ana de Armas fue fotografiada por paparazzis paseando por las calles de Los Ángeles en compañía de un misterioso hombre, semanas después de terminar su relación de nueve meses con Tom Cruise.

Ana de Armas disfrutó de una caminata junto a su perro Salsa y su supuesto amor. Ambos lucieron vestimenta casual y fueron vistos entrando a una tienda de artículos para el hogar.

Tras ser captados por las cámaras, ambos abandonaron el lugar en un SUV negro, sin que se conociera su destino.

Según varios reportes, el hombre no pertenece al mundo del entretenimiento, sino que pertenece al mundo empresarial. Se trata de Marcelo Valente, un brasileño vinculado a la firma Babel Ventures.

El empresario es conocido como inversor de riesgo; cabe mencionar que no es la primera vez que se les ve juntos. Hace tres semanas se les vio en un concierto de Dua Lipa al lado de Paris Reid, en el Kia Forum de Inglewood, California.

Esta noticia se da poco después de que Ana de Armas y Tom Cruise pusieron fin a su relación que duró ocho meses. Según varias fuentes, la pareja terminó porque “la chispa se apagó entre ambos, y están mejor como amigos”. De acuerdo con The Sun, fue ella quien tomó la decisión, ya que la relación estaba yendo muy rápido y ella no se sentía cómoda.

