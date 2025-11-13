Suscríbete
La carrera más divertida de la Navidad regresa: The Santa Run 2025

Prepárate para sacar tus tenis, tu espíritu navideño y muchas ganas de correr, porque este 14 de diciembre llega la séptima edición de The Santa Run al espectacular Parque La Mexicana.

November 13, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
WEB__HL_0695.jpg

Creada por las hermanas Daniela y Renata Yáñez, esta carrera se ha convertido en un fenómeno navideño que cada año llena de magia las calles de Santa Fe con cientos de participantes —entre familias, niños, mascotas y celebridades—, todos corriendo disfrazados de Santa Claus.

Con categorías de 1, 5 y 10 kilómetros, The Santa Run es mucho más que una competencia: es una experiencia inmersiva que celebra la alegría, la unión y la energía de la temporada.

¿Lo mejor? El traje completo de Santa Claus viene incluido en el kit de corredor, para que todos vivan la fantasía desde el primer paso hasta la meta.

WEB__HL_0164.jpg

Además, cada edición reúne a personalidades del espectáculo, influencers y conductores de televisión, que se suman a esta iniciativa que promueve la convivencia familiar y el bienestar físico en un ambiente festivo y seguro.

Y como todo buen evento de diciembre, la fiesta no termina en la línea de meta: los asistentes podrán disfrutar de un concierto especial de Santa Claus, perfecto para cerrar con broche de oro una mañana llena de espíritu navideño.

WEB__HL_0665.jpg

Detalles que no te puedes perder:

  • ● Fecha: 14 de diciembre de 2025
  • ● Lugar: Parque La Mexicana, Santa Fe, CDMX
  • ● Distancias: 1K, 5K y 10K
  • ● Kit de corredor: incluye traje completo de Santa Claus
  • ● Creadoras: Daniela y Renata Yáñez

  • The Santa Run es el plan perfecto para cerrar el año con movimiento, diversión y mucha magia decembrina.

Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
