Suscríbete
Entretenimiento

La razones por las que Sydney Sweeney está siendo cancelada

Entre rumores, fracasos en taquilla y tensiones con Zendaya, la actriz de “Euphoria” vive una de las semanas más complicadas de su carrera

November 13, 2025 • 
Tania Franco
Sydney Sweeney

Gilbert Flores/Variety via Getty Images

Sydney Sweeney atraviesa un momento turbulento. La protagonista de Euphoria y una de las jóvenes actrices más populares de Hollywood está enfrentando una ola de críticas, rumores y cancelaciones que han puesto en jaque su reputación pública y su carrera. Entre conflictos personales, diferencias políticas y proyectos fallidos, la intérprete se encuentra en el centro de una tormenta mediática que no parece detenerse.

Tensiones con Zendaya

Uno de los temas que más ha llamado la atención es su supuesto rose con Zendaya, su compañera en la exitosa serie “Euphoria”.

De acuerdo con medios estadounidenses, Zendaya habría rechazado compartir entrevistas o apariciones públicas con Sweeney durante la promoción de la tercera temporada. El motivo, según fuentes cercanas, serían las posturas políticas de Sydney, quien fue señalada en 2024 por tener vínculos con el Partido Republicano.

Además, algunos internautas revivieron viejos tuits en los que Sydney habría dado like a varias publicaciones hablando del atractivo físico de Tom Holland durante las grabaciones de “Euphoria”, lo que habría generado incomodidad entre los fans de la pareja de Zendaya. Aunque se trata de rumores, la tensión entre ambas actrices ha alimentado un debate constante en redes sociales.

Sydney Sweeney y Zendaya

Variety/Penske Media via Getty Images

Su nuevo romance

Su nuevo romance con el productor Scooter Braun, lo que encendió aún más las redes sociales debido al polémico historial de Braun con artistas como Taylor Swift, con quien tuvo una larga batalla legal por recuperar los derechos de sus primeros álbumes.

Scooter Braun y Sydney Sweeney

XNY/Star Max/GC Images

El público, dividido, ha criticado su aparente falta de prudencia mientras atraviesa una crisis profesional, y algunos fans incluso bromean diciendo que “ahora nunca podrá aparecer en un video de Taylor Swift”.

Su comercial de jeans

La campaña, titulada “Sydney Sweeney Has Great Jeans”, fue criticada por su juego de palabras entre “jeans” y “genes”, lo que algunos usuarios consideraron una referencia de mal gusto. Sin embargo, para la actriz, el mensaje nunca tuvo esa intención: era simplemente una celebración de una prenda icónica.

Sin duda fue una respuesta que no solo decepcionó, sino que enfureció al internet, mostrándose evasiva de responder las preguntas en una de las entrevistas más mediáticas que ha protagonizado la actriz.

Sydney Sweeney and Scooter Braun

Aeon/GC Images

Lo que parecía ser un año decisivo para Sydney Sweeney se ha convertido en un torbellino de controversias. Entre fracasos en taquilla, tensiones profesionales y escándalos personales, la actriz enfrenta el desafío de reconstruir su imagen pública en una industria que no olvida fácilmente.

Sydney Sweeney
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Más contenido como este
angelica-maria-angelica-.vale.jpg
Entretenimiento
Angélica María habla del divorcio de su hija Angélica Vale y Otto Padrón
November 13, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
cynthia-erivo-ariana-grande.jpeg
Entretenimiento
Cynthia Erivo defiende a Ariana Grande de tenso momento
November 13, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
nominados-cuando-donde-ver-latin-grammy.jpg
Entretenimiento
Dónde y a qué hora ver los Latin Grammy 2025
November 13, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
miss-universo-hungria.jpeg
Entretenimiento
Miss Universe Hungría es hospitalizada a días del certamen en Tailandia
November 13, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
angela-aguilar-christian-nodal-boda-religiosajpg
Entretenimiento
Christian Nodal confirma su boda religiosa con Ángela Aguilar
El cantante sonorense dijo que preparan una celebración especial, luego de que la hija de Pepe Aguilar revelara que se van a casar en mayo
November 13, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
adele
Entretenimiento
Adele debutará como actriz en la adaptación de Anne Rice: “Un grito al cielo”
La cantante comenzará su carrera como actriz, y lo hará de la mano de Tom Ford. El director adaptará la famosa novela: “Cry to Heaven”, que también contará con la actuación de Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson y Owen Cooper
November 12, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
El diablo viste a la moda 2
Entretenimiento
¿Cuándo estrena “El diablo viste a la moda 2"? El primer vistazo oficial
Dos décadas después, Miranda Priestly y Andy Sachs vuelven a encontrarse, esto es lo que se sabe de su regreso
November 12, 2025
 · 
Tania Franco
IMG_3829.jpg
Entretenimiento
Laura Pausini recibe el Global Icon Award en presencia del Papa León XIV
El Papa León XIV recibe una placa conmemorativa y una canción inédita grabada por la artista, entregada como copia única al Santo Padre
November 12, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
quien-es-otto-padron-esposo-de-angelica-vale.jpeg
Entretenimiento
Otto Padrón exige que Ángelica Vale pague los abogados de su divorcio
Luego de que Angélica Vale dio a conocer que se enteró en los medios de la demanda de divorcio que interpuso Otto, se reveló que en el documento se establece que sea la actriz quien se haga cargo de los gastos del proceso legal
November 12, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez