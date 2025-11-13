La razones por las que Sydney Sweeney está siendo cancelada

Sydney Sweeney atraviesa un momento turbulento. La protagonista de Euphoria y una de las jóvenes actrices más populares de Hollywood está enfrentando una ola de críticas, rumores y cancelaciones que han puesto en jaque su reputación pública y su carrera. Entre conflictos personales, diferencias políticas y proyectos fallidos, la intérprete se encuentra en el centro de una tormenta mediática que no parece detenerse.

Tensiones con Zendaya

Uno de los temas que más ha llamado la atención es su supuesto rose con Zendaya, su compañera en la exitosa serie “Euphoria”.

De acuerdo con medios estadounidenses, Zendaya habría rechazado compartir entrevistas o apariciones públicas con Sweeney durante la promoción de la tercera temporada. El motivo, según fuentes cercanas, serían las posturas políticas de Sydney, quien fue señalada en 2024 por tener vínculos con el Partido Republicano.

Además, algunos internautas revivieron viejos tuits en los que Sydney habría dado like a varias publicaciones hablando del atractivo físico de Tom Holland durante las grabaciones de “Euphoria”, lo que habría generado incomodidad entre los fans de la pareja de Zendaya. Aunque se trata de rumores, la tensión entre ambas actrices ha alimentado un debate constante en redes sociales.

Variety/Penske Media via Getty Images

Su nuevo romance

Su nuevo romance con el productor Scooter Braun, lo que encendió aún más las redes sociales debido al polémico historial de Braun con artistas como Taylor Swift, con quien tuvo una larga batalla legal por recuperar los derechos de sus primeros álbumes.

XNY/Star Max/GC Images

El público, dividido, ha criticado su aparente falta de prudencia mientras atraviesa una crisis profesional, y algunos fans incluso bromean diciendo que “ahora nunca podrá aparecer en un video de Taylor Swift”.

Su comercial de jeans

La campaña, titulada “Sydney Sweeney Has Great Jeans”, fue criticada por su juego de palabras entre “jeans” y “genes”, lo que algunos usuarios consideraron una referencia de mal gusto. Sin embargo, para la actriz, el mensaje nunca tuvo esa intención: era simplemente una celebración de una prenda icónica.

Sin duda fue una respuesta que no solo decepcionó, sino que enfureció al internet, mostrándose evasiva de responder las preguntas en una de las entrevistas más mediáticas que ha protagonizado la actriz.

Aeon/GC Images

Lo que parecía ser un año decisivo para Sydney Sweeney se ha convertido en un torbellino de controversias. Entre fracasos en taquilla, tensiones profesionales y escándalos personales, la actriz enfrenta el desafío de reconstruir su imagen pública en una industria que no olvida fácilmente.

