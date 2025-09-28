El premiado chef Jorge Vallejo se une al aclamado grupo de chefs de Hublot

Enalteciendo la cocina mexicana, patrimonio cultural de la humanidad, el premiado chef Jorge Vallejo se une al aclamado grupo de chefs, entre los que destacan Anne-Sophie Pic, Clare Smyth, Mingoo Kang y Andreas Caminada.

Esta gran alianza surge de la conexión del ADN de innovación de Hublot y la visión del chef y su restaurante Quintonil, donde ambas reflejan la misma excelencia que permite al arte de la fusión convertirse en lujo.

Hublot anunció la incorporación de Jorge Vallejo, uno de los chefs más reconocidos a nivel mundial, como nuevo Amigo de la Marca. Fundador junto con su esposa Alejandra Flores de Quintonil, el restaurante que por más de una década ha tejido un diálogo entre la memoria y la vanguardia de la cocina mexicana, Vallejo ha llevado su propuesta culinaria a los más altos estándares internacionales. En 2025, Quintonil fue reconocido con dos estrellas Michelin y ocupa el tercer lugar en The World’s 50 Best Restaurants, consolidándose como un referente de la gastronomía global.

Premiado con la Estrella Damm Chefs’ Choice Award 2022, el único galardón votado por los propios chefs de The World’s 50 Best Restaurants, Vallejo es considerado por sus colegas como uno de los cocineros más influyentes de la actualidad. Su trabajo refleja los valores del Art of Fusion de Hublot: tradición y modernidad, precisión y creatividad, innovación y respeto por los orígenes.

Con esta alianza, Jorge Vallejo se une a la familia internacional de chefs embajadores de Hublot, compartiendo escenario con grandes figuras de la gastronomía que, como él, elevan su oficio a la categoría de arte.

“Para mí, el tiempo es el ingrediente más valioso: es lo que permite que una idea madure, que un plato alcance su punto perfecto. Hublot entiende ese valor y lo lleva al mundo de la relojería con una precisión y pasión que me inspiran.”

Jorge Vallejo

“Jorge Vallejo es un verdadero maestro del Art of Fusion en la gastronomía: combina la herencia culinaria de México con una visión contemporánea que trasciende fronteras. Nos enorgullece darle la bienvenida a la familia Hublot y celebrar juntos el arte, la innovación y el tiempo.”

Julien Tornare, CEO de Hublot

