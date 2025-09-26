Suscríbete
Entretenimiento

Christian Nodal es advertido por Universal Music tras caso de presunta falsificación de contratos

La disquera refirió que Christian Nodal podría terminar en prisión por uso de documentos falsos

September 26, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
christian-nodal-universal-music.jpg

Christian Nodal

INSTAGRAM

Universal Music giraría una orden de aprehensión en contra del cantante Christian Nodal, así lo advirtió el abogado de la empresa que acusó al cantante de utilizar documentos falsos como parte de sus contratos con la empresa.

“Universal Music hizo un convenio con Christian Nodal para decir que él va a interpretar esas obras, pero el dueño es Universal. Él estuvo de acuerdo, pero se alejó de la disquera e incumplió el contrato y demandó a la empresa al decir que esos álbumes son suyos”, contó en entrevista con Manuel Feregrino.

Nodal ahora reclama los derechos de las canciones que interpretó, pero que originalmente son propiedad de Universal Music.

“El notario que según certifica esos contratos dijo que él no firmó, no hizo esa certificación ni ha estado nunca con Nodal”, agregó el abogado que aseguró que peritos de la FGR incluso certificaron que en los papeles presentados por Nodal no corresponde a la firma con la del notario.

“Son canciones que firma con nosotros, se le paga, se le pagan a las empresas que él puso, al papá quien viene a desconocer todo eso”, mencionó el abogado.

Universal promovió una audiencia en la que se le reclamará el uso de documentos falsos por 34 contratos y solicitará medidas cautelares como que se le quite el pasaporte para que no salga del país, hasta una orden de aprehensión.

Christian Nodal
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
Mood Otoño: series, películas y música para acompañar la temporada otoñal
Entretenimiento
¡Mood otoñal! Series, películas y música para recibir el otoño
September 25, 2025
 · 
Tania Franco
actriz-de-harry-potter-vetada-por-only-fans.jpeg
Entretenimiento
Jessie Cave, actriz de Harry Potter es vetada de una convención por tener OnlyFans
September 25, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
ricky-martin-conciertos-mexico.jpg
Entretenimiento
Ricky Martin anuncia siete conciertos en México en 2026
September 25, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
belinda-david-beckham.jpeg
Entretenimiento
El look de Belinda en su encuentro con David Beckham en Milan Fashion Week
September 25, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
premios-juventud-2025-a-que-hora-nominados.jpg
Entretenimiento
Premios Juventud 2025: todo lo que tienes que saber de la 22a edición de la entrega
Los premios celebran lo mejor de la música, la televisión y el entretenimiento latino en Panamá
September 25, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
eiza-gonzalez-grigor.jpeg
Entretenimiento
Eiza González llega de la mano de su novio Grigor Dimitrov a Milan Fashion Week
La actriz y su novio tenista asistieron juntos al front row de la pasarela Otoño-Invierno 2026 de Prada que presentó su nueva colección
September 25, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Emma Watson
Entretenimiento
El golpe emocional y el rechazo que llevó a Emma Watson a pausar su carrera
Después de años fuera del reflector, la estrella británica compartió con Jay Shetty uno de los rechazos más dolorosos de su vida
September 25, 2025
 · 
Tania Franco
tom-holland-accidente.jpeg
Entretenimiento
Revelan detalles de cómo fue el accidente de Tom Holland mientras filmaba “Spider-Man”
Tom Holland sufrió un accidente durante el rodaje de la nueva película de “Spider-Man”
September 25, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
finneas-compromiso-claudia.jpeg
Entretenimiento
Finneas se compromete con Claudia Sulewski
Después de siete años juntos, el productor, cantante y hermano de Billie Eilish, le pidió matrimonio a su novia
September 24, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez