Christian Nodal es advertido por Universal Music tras caso de presunta falsificación de contratos

Universal Music giraría una orden de aprehensión en contra del cantante Christian Nodal, así lo advirtió el abogado de la empresa que acusó al cantante de utilizar documentos falsos como parte de sus contratos con la empresa.

“Universal Music hizo un convenio con Christian Nodal para decir que él va a interpretar esas obras, pero el dueño es Universal. Él estuvo de acuerdo, pero se alejó de la disquera e incumplió el contrato y demandó a la empresa al decir que esos álbumes son suyos”, contó en entrevista con Manuel Feregrino.

Nodal ahora reclama los derechos de las canciones que interpretó, pero que originalmente son propiedad de Universal Music.

“El notario que según certifica esos contratos dijo que él no firmó, no hizo esa certificación ni ha estado nunca con Nodal”, agregó el abogado que aseguró que peritos de la FGR incluso certificaron que en los papeles presentados por Nodal no corresponde a la firma con la del notario.

“Son canciones que firma con nosotros, se le paga, se le pagan a las empresas que él puso, al papá quien viene a desconocer todo eso”, mencionó el abogado.

Universal promovió una audiencia en la que se le reclamará el uso de documentos falsos por 34 contratos y solicitará medidas cautelares como que se le quite el pasaporte para que no salga del país, hasta una orden de aprehensión.