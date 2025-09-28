Maite Perroni y Andrés Tovar, invitados especiales en el desfile de Ferragamo Spring/Summer 2026 en Milán

La reconocida actriz y cantante Maite Perroni, junto a su esposo, el productor Andrés Tovar, fueron invitados especiales al desfile de Ferragamo Spring/Summer 2026 en Milán, uno de los eventos más esperados en la agenda internacional de la moda.

La colección, presentada bajo la dirección creativa de Maximilian Davis, rindió homenaje a los años 20, época en la que la casa italiana fue fundada. Inspirada en la libertad y la rebeldía del jazz age, la propuesta incluyó siluetas con cortes rectos, vestidos con cinturas bajas, textiles exóticos, animal prints y detalles de cuero, así como accesorios y calzado reinterpretados a partir de los archivos de la marca.

El desfile exploró la elegancia liberada de la época, resaltando la fuerza femenina y el espíritu vanguardista de quienes desafiaban las normas sociales a través de la moda. Entre los accesorios destacados estuvieron el icónico Hug bag en nuevas versiones y zapatos con tacones escultóricos inspirados en modelos históricos de Ferragamo.

La presencia de Maite Perroni y Andrés Tovar en Milán no solo reafirma su vínculo con la moda internacional, sino también su proyección como referentes de estilo latinoamericano en escenarios globales.

