Maite Perroni y Andrés Tovar, invitados especiales en el desfile de Ferragamo Spring/Summer 2026 en Milán

La actriz y cantante asistió a uno de los eventos más destacados en la industria de la moda

September 27, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
maite-perroni-andres-tovar.jpg

La reconocida actriz y cantante Maite Perroni, junto a su esposo, el productor Andrés Tovar, fueron invitados especiales al desfile de Ferragamo Spring/Summer 2026 en Milán, uno de los eventos más esperados en la agenda internacional de la moda.

La colección, presentada bajo la dirección creativa de Maximilian Davis, rindió homenaje a los años 20, época en la que la casa italiana fue fundada. Inspirada en la libertad y la rebeldía del jazz age, la propuesta incluyó siluetas con cortes rectos, vestidos con cinturas bajas, textiles exóticos, animal prints y detalles de cuero, así como accesorios y calzado reinterpretados a partir de los archivos de la marca.

maite-perroni-andres-tovar-milan.jpg

El desfile exploró la elegancia liberada de la época, resaltando la fuerza femenina y el espíritu vanguardista de quienes desafiaban las normas sociales a través de la moda. Entre los accesorios destacados estuvieron el icónico Hug bag en nuevas versiones y zapatos con tacones escultóricos inspirados en modelos históricos de Ferragamo.

cena.jpeg

La presencia de Maite Perroni y Andrés Tovar en Milán no solo reafirma su vínculo con la moda internacional, sino también su proyección como referentes de estilo latinoamericano en escenarios globales.

Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
