Entretenimiento

Karol G presenta su nuevo tequila inspirado en uno de sus más grandes éxitos musicales

La colombiana presentó 200 copas, en colaboración con Casa Dragones

September 26, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
karol-g-bertha-tequila.jpeg

La cantante colombiana Karol G y Casa Dragones lanzaron en colaboración 200 copas By Casa Dragones, la quinta etiqueta de la marca de tequila.

El licor, “captura la fuerza del empoderamiento y la alegría de reunirse para celebrar el lujo de los momentos compartidos”. Bertha González, CEO y cofundadora de la casa tequilera y la artista presenta una bebida alcohólica elaborada a mano con cien por ciento de agave azul y añejada por más de 12 meses en barricas de roble americano hechas a la medida.

El tequila cristalino tiene notas de roble, miel y agave asado dulce, que se venderá en un paquete exclusivo que contará con su propio tatuaje 200 Copas grabado en la botella y la letra de la canción oculta dentro de la caja, además de las firmas de Karol G y Bertha.

El costo de la botella de 750 mililitros de tequila, es de 2 mil 089 pesos mexicanos, al tratarse de un producto de edición limitada, debes registrarte para poder comprar a través de la página oficial.

Este proyecto nació hace casi tres años con la idea de crear una bebida que representara el movimiento inspirado por la canción 200 Copas, un tema que habla de la amistad, de la importancia de los momentos compartidos y del poder de los nuevos comienzos.

“Lo que empezó con una canción, se convirtió en un himno global que creó un movimiento que nos inspiró a crear 200 Copas by Casa Dragones. Estoy sumamente anunciar la presentación de nuestra quinta etiqueta en conjunto con Karol G. Hace casi tres años emprendimos en este viaje para crear un nuevo tequila que complementara a la familia de Casa Dragones y que representara el movimiento que ella ha inspirado con su increíble canción 200 Copas”, dijo Bertha González en sus redes sociales.

“Durante este tiempo, he tenido el privilegio y el gusto de trabajar con Karol y tanto yo como todo mi equipo hemos sido inspirados por su visión y su generosidad humana”, agregó.

