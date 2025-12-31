Murió a los 71 años el actor Isiah Whitlock Jr, conocido por “The Wire”

El actor estadounidense falleció en Nueva York, según informó su agente, Brian Liebman, en redes sociales. “Con tremenda tristeza comparto el fallecimiento de mi querido amigo y cliente. Si lo conocieron, lo amaron. Un actor brillante, aún mejor persona”.

Whitlock Jr, nacido en South Bend en 1954, reconocido internacionalmente por interpretar al senador Clay Davis en la serie The Wire, tenía una larga trayectoria en el cine y la televisión, destacándose también por sus frecuentes colaboraciones en las películas de Spike Lee. Entre sus créditos figuran conocidas películas como: Uno de los nuestros, doblajes en Cars 3 y Lightyear, y papeles series dramáticas como The Wire, Veep, Your Honor y The Residence, así como apariciones en la franquicia Law & Order.

Antes de convertirse en famoso, su pasión era el futbol americano. Gracias a su talento en el deporte, obtuvo una beca deportiva en la universidad de Southwest, Minnesota State. Sin embargo, una serie de lesiones truncaron su carrera.

Según informó su agente, Brian, el actor atravesaba una breve enfermedad, aunque no brindó detalles específicos sobre la causa exacta del deceso.