Suscríbete
Entretenimiento

Claudia Martín y Carlos Said presentan a su hijo

Los actores anunciaron la feliz llegada de su primer bebé juntos

Diciembre 30, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
claudia-martin-carlos-saidjpeg

A través de Instagram, Claudia Martín y Carlos Said compartieron la feliz noticia de la llegada de su hijo, así como sus primeras fotos navideñas junto a él. Ayer, ambos anunciaron que su hijo Máximo ya nació y expresaron, “no sabíamos que podíamos ser más felices hasta que llegaste, el mejor regalo de Navidad eres tú. Bienvenido a la familia”.

Cabe recordar que fue el 2 de agosto cuando ambos anunciaron que esperaban a su primer bebé, dos meses después de casarse. En octubre, la pareja reveló que estaban esperando un niño y compartieron que se llamaría Máximo.

En la publicación que compartieron aparecen fotos de ambos con su bebé en brazos, celebrando su llegada al mundo días después de Navidad, disfrutando de su nueva vida en familia.

Aunque no revelaron que día nació el bebé exactamente, las fotos causaron revuelo entre sus seguidores que los felicitaron por la llegada de su bebé en su primera Navidad juntos.

Claudia Martin Carlos Said
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
WhatsApp Image 2025-12-29 at 11.51.07 AM.jpeg
Entretenimiento
Miles Teller regaló a su esposa una réplica de su vestido de novia que se quemó en incendios de LA
Diciembre 29, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
donald-trump-sydney-sweeney.jpg
Entretenimiento
Christian Pulisic rompe el silencio sobre los rumores de noviazgo con Sydney Sweeney
Diciembre 29, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
millie-bobby-brown-denuncia-compañero-stranger-things.jpg
Entretenimiento
Las críticas que ha recibido Millie Bobby Brown por la última temporada de “Stranger Things”
Diciembre 29, 2025
 · 
Tania Franco
beyonce-1200x675.jpg
Entretenimiento
Beyoncé se convierte en multimillonaria, es la quinta artista en superar los mil millones de dólares
Diciembre 29, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
georgina-rodriguez-cristiano-ronaldojpeg
Entretenimiento
Cristiano Ronaldo compra dos propiedades en el Mar Rojo
La pareja adquirió dos lujosas villas en una isla privada a las que solo se llega en Yate o Hidroavión privado
Diciembre 29, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
.jpeg
Entretenimiento
Qué artistas cantaron en la final del Mundial de Clubes
J Balvin, Doja Cat y Coldplay deslumbraron en histórico show de medio tiempo
Julio 13, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
WhatsApp Image 2025-12-28 at 4.51.06 PM.jpeg
Entretenimiento
De qué murió la icónica Brigitte Bardot
A los 91 años falleció la leyenda del cine francés, actriz, cantante y defensora de los derechos de los animales
Diciembre 28, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
sasha montenegro hijos
Entretenimiento
Así lucen actualmente Nabila y Alexander, los herederos de la fortuna de Sasha Montenegro y José López Portillo
Fruto de su polémica relación y posterior matrimonio, Sasha Montenegro y José López Portillo tuvieron dos hijos: Nabila y Alexander, quienes han procurado llevar una vida paralela a la de sus mediáticos padres. Así lucen actualmente los herederos de la fortuna de los López Portillo-Montenegro
Febrero 15, 2024
 · 
Andrea Ávila