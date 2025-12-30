Claudia Martín y Carlos Said presentan a su hijo

A través de Instagram, Claudia Martín y Carlos Said compartieron la feliz noticia de la llegada de su hijo, así como sus primeras fotos navideñas junto a él. Ayer, ambos anunciaron que su hijo Máximo ya nació y expresaron, “no sabíamos que podíamos ser más felices hasta que llegaste, el mejor regalo de Navidad eres tú. Bienvenido a la familia”.

Cabe recordar que fue el 2 de agosto cuando ambos anunciaron que esperaban a su primer bebé, dos meses después de casarse. En octubre, la pareja reveló que estaban esperando un niño y compartieron que se llamaría Máximo.

En la publicación que compartieron aparecen fotos de ambos con su bebé en brazos, celebrando su llegada al mundo días después de Navidad, disfrutando de su nueva vida en familia.

Aunque no revelaron que día nació el bebé exactamente, las fotos causaron revuelo entre sus seguidores que los felicitaron por la llegada de su bebé en su primera Navidad juntos.