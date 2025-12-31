Suscríbete
Entretenimiento

Millie Bobby Brown recuerda el momento más intimidante de “Stranger Things”

La actriz revive cómo raparse la cabeza en la primera temporada marcó su crecimiento personal y profesional

Diciembre 31, 2025 • 
Tania Franco
Millie Bobby Brown recuerda el momento más intimidante de "Stranger Things"

Dave Benett/Alan Chapman/Dave Benett/WireImage

Cuando Millie Bobby Brown apareció por primera vez como Eleven en “Stranger Things”, el impacto fue inmediato. Pero detrás de ese personaje icónico hubo una decisión que, para una niña, resultó tan poderosa como aterradora: raparse la cabeza a sus 12 años.

En un video reciente, la actriz reaccionó a sí misma relatando cómo le raparon su cabeza para interpretar al que hasta ahora, ha sido su papel más importante. Primero vino el corte de cabello, que parecía manejable. Pero cuando la estilista anunció que usaría una rasuradora, la realidad la alcanzó. Cada centímetro menos la hacía preguntarse si realmente estaban seguros de seguir adelante.

Hoy, a sus 21 años, entre risas y ternura, habló de sí misma en ese momento.

Considerando el mundo que me rodeaba en ese momento, haber podido mantener los pies en la tierra y seguir tan emocionada y agradecida es algo de lo que definitivamente me siento orgullosa de esa versión de mí misma.
Millie Bobby Brown.

La imagen de Eleven sin cabello no solo rompió estereotipos, también acompañó la narrativa de un personaje vulnerable pero poderoso, y marcó el inicio de una carrera extraordinaria. Con el paso del tiempo, Millie ve a esa versión de sí misma con admiración: una niña enfrentando el miedo con determinación, sin saber que estaba dando forma a un ícono cultural.

stranger things Millie Bobby Brown
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
mama-de-aislinn-derbez.jpeg
Entretenimiento
Las emotivas palabras con las que Aislinn Derbez se despidió de su mamá
Diciembre 30, 2025
 · 
Tania Franco
mel-gibson-esposa.jpeg
Entretenimiento
Mel Gibson y Rosalind Ross se separan tras 9 años y un hijo en común
Diciembre 30, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Noah Schnapp confiesa que no sabía quién era Winona Ryder cuando comenzó "Stranger Things"
Entretenimiento
Noah Schnapp confiesa que no sabía quién era Winona Ryder cuando comenzó “Stranger Things”
Diciembre 30, 2025
 · 
Tania Franco
claudia-martin-carlos-saidjpeg
Entretenimiento
Claudia Martín y Carlos Said presentan a su hijo
Diciembre 30, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
justin-baldoni-blake-lively-1200x675.jpg
Entretenimiento
¿Qué dice el supuesto plan de Justin Baldoni para eliminar a Blake Lively? Todos los detalles
Los rumores sobre la mala relación entre los protagonistas de “Romper el círculo” ha cruzado los límite de la novela que interpretaron
Diciembre 23, 2024
 · 
Laura Reyes
sasha montenegro hijos
Entretenimiento
Así lucen actualmente Nabila y Alexander, los herederos de la fortuna de Sasha Montenegro y José López Portillo
Fruto de su polémica relación y posterior matrimonio, Sasha Montenegro y José López Portillo tuvieron dos hijos: Nabila y Alexander, quienes han procurado llevar una vida paralela a la de sus mediáticos padres. Así lucen actualmente los herederos de la fortuna de los López Portillo-Montenegro
Febrero 15, 2024
 · 
Andrea Ávila
aislinn-derbez-gabriela-michel-1200x675.jpg
Entretenimiento
Quién es Gabriela Michel: la historia detrás de la mamá de Aislinn Derbez
La madre de la actriz de “A la mala” tiene una sólida trayectoria en el mundo del espectáculo
Marzo 18, 2025
 · 
Laura Reyes
Qué pasó con Edmund de Narnia y por qué desapareció del cine tras el éxito mundial
Entretenimiento
Qué pasó con Edmund de Narnia y por qué desapareció del cine tras el éxito mundial
Skandar Keynes protagonizó una de las sagas fantásticas más taquilleras de los 2000
Diciembre 03, 2025
 · 
Tania Franco