Tom Holland reaparece tras sufrir accidente durante el rodaje de “Spider-Man:Brand New Day”

Tom Holland fue hospitalizado tras sufrir una conmoción cerebral a causa del impacto de una caída mientras filmaba una de las escenas de “Spider-Man: Brad New Day”.

Fuentes cercanas detallaron a The Sun que el accidente ocurrió durante una escena de acción cuando una cuerda de su arnés de seguridad se rompió, provocando el golpe en la cabeza del actor de 29 años de edad.

Mientras se recupera del accidente, las grabaciones fueron pausadas, y a días de lo ocurrido, el actor ha compartido cómo se encuentra.

La producción de la cinta anunció la pausa de dos semanas hasta que Holland se recupere por completo, sin embargo, este tiempo no afectará en la fecha de estreno de la película el 31 de julio del próximo año.

El actor tranquilizó a sus seguidores al compartir que tras el susto en el set, se encuentra en proceso de recuperación para que se sienta en óptimas condiciones de volver a las grabaciones.

Tom Holland compartió en su cuenta de Instagram una publicación sobre la gala de The Brothers Trust, una fundación que dirige con sus dos hermanos, celebrada el fin de semana pasado.

El post incluye un video con varias escenas de la velada, donde los invitados se muestran abrazándose y riendo, emocionados por la presencia de Holland, su prometida Zendaya y Jacob Batalon, compañero de reparto en Marvel.

En el mensaje, Holland se disculpó por retirarse antes de tiempo y agradeció a su familia por el éxito del evento, bromeando que su padre hizo la velada aún más divertida al asumir el rol de presentador: “me siento mejor y estoy mejorando”, escribió sobre su salud.