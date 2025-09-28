Suscríbete
Entretenimiento

Tom Holland reaparece tras sufrir accidente durante el rodaje de “Spider-Man:Brand New Day”

El actor que se encuentra recuperándose del golpe que sufrió durante las grabaciones de la nueva película de Spider-Man rompió el silencio

September 28, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
tom-holland-accidente-como-se-encuentrajpg

Tom Holland nació en Kingston upon Thames, Reino Unido el 1 de junio de 1996

INSTAGRAM

Tom Holland fue hospitalizado tras sufrir una conmoción cerebral a causa del impacto de una caída mientras filmaba una de las escenas de “Spider-Man: Brad New Day”.

Fuentes cercanas detallaron a The Sun que el accidente ocurrió durante una escena de acción cuando una cuerda de su arnés de seguridad se rompió, provocando el golpe en la cabeza del actor de 29 años de edad.

Mientras se recupera del accidente, las grabaciones fueron pausadas, y a días de lo ocurrido, el actor ha compartido cómo se encuentra.

La producción de la cinta anunció la pausa de dos semanas hasta que Holland se recupere por completo, sin embargo, este tiempo no afectará en la fecha de estreno de la película el 31 de julio del próximo año.

El actor tranquilizó a sus seguidores al compartir que tras el susto en el set, se encuentra en proceso de recuperación para que se sienta en óptimas condiciones de volver a las grabaciones.

Tom Holland compartió en su cuenta de Instagram una publicación sobre la gala de The Brothers Trust, una fundación que dirige con sus dos hermanos, celebrada el fin de semana pasado.

El post incluye un video con varias escenas de la velada, donde los invitados se muestran abrazándose y riendo, emocionados por la presencia de Holland, su prometida Zendaya y Jacob Batalon, compañero de reparto en Marvel.

En el mensaje, Holland se disculpó por retirarse antes de tiempo y agradeció a su familia por el éxito del evento, bromeando que su padre hizo la velada aún más divertida al asumir el rol de presentador: “me siento mejor y estoy mejorando”, escribió sobre su salud.

Tom Holland Spider Man
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
Regina Murguía
Entretenimiento
Regina Murguía, integrante de JNS confiesa que ya preparó su testamento tras enfrentar diagnóstico de cáncer
September 27, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
carmen-aub-hija-condicion-sordera.jpeg
Entretenimiento
Carmen Aub revela que su bebé nació con pérdida auditiva
September 27, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
sandra-echeverria-karla-souza-leo-de-lozanne.jpg
Entretenimiento
Sandra Echeverría arremete contra Karla Souza por Leo de Lozanne
September 27, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Lewis Hamilton y su perro Roscoe
Entretenimiento
¿Qué le pasó a Roscoe? El perrito de Lewis Hamilton
September 26, 2025
 · 
Tania Franco
Martha Higareda y Lewis Howes
Entretenimiento
El dilema de Martha Higareda en su embarazo: mamá, suegra o nana
A semanas de dar a luz, la actriz explica cómo equilibrará los consejos de su madre, su suegra y el personal de apoyo para su bebé
September 26, 2025
 · 
Tania Franco
premios-juventud-2025-ganadores.jpeg
Entretenimiento
Premios Juventud 2025: ganadores de la premiación y lo mejor de la noche
La 22a entrega que celebró lo mejor de la música, la televisión y el entretenimiento latino, se llevó a cabo en Panamá
September 26, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
christian-nodal-universal-music.jpg
Entretenimiento
Christian Nodal es advertido por Universal Music tras caso de presunta falsificación de contratos
La disquera refirió que Christian Nodal podría terminar en prisión por uso de documentos falsos
September 26, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
justin-bieber-mensaje
Entretenimiento
Mamá de Justin Bieber alerta a seguidores del cantante por este mensaje
Pettie Mallette compartió un mensaje en redes sociales
September 26, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
karol-g-bertha-tequila.jpeg
Entretenimiento
Karol G presenta su nuevo tequila inspirado en uno de sus más grandes éxitos musicales
La colombiana presentó 200 copas, en colaboración con Casa Dragones
September 26, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez