Sofía Castro sufre caída en encuentro con la prensa

Sofía Castro y Angélica Rivera, quienes hace unos días deslumbraron en la alfombra azul de los Premios Juventud 2025 que se llevaron a cabo en Panamá, volvieron a la Ciudad de México para continuar con sus compromisos laborales.

Madre e hija aterrizaron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y en cuanto salieron de la sala rumbo a la camioneta que las llevaría a su casa, fueron abordadas por reporteros de diferentes medios de comunicación, por lo que al notar la presencia de la prensa, las actrices intentaron esquivarlos, pero no lo consiguieron y siguieron su camino entre empujones y preguntas.

Derivado de ello, Sofía Castro perdió el equilibrio entre empujones y gritos, cuando ambas intentaban abrirse paso, sufrió una caída, lo que inmediatamente provocó la molestia de Angélica Rivera.

Como era de esperarse, en redes sociales comenzaron a circular videos del momento exacto en que Sofía Castro sufrió una caída, y después Angélica se inclinó para levantar a su hija, tomarla de la mano y apresurar el paso para poder salir.

El incómodo encuentro terminó cuando madre e hija abordaron la camioneta que las esperaba en la salida del aeropuerto.