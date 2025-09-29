Suscríbete
Despiden a Giorgio Armani con desfile póstumo en Milan Fashion Week

La Semana de la Moda en Milán cerró con un homenaje al legendario diseñador en el que se presentó la colección Primavera/Verano 2026 de la firma

September 28, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
Milán rindió homenaje al diseñador con una exposición “Giorgio Armani, Milán, por amor”, de 129 looks en la Pinacoteca de Brera. La muestra reúne looks icónicos de Armani, desde los años 80 hasta la actualidad.

El proyecto fue planeado antes del fallecimiento del diseñador con el objetivo de reconocer su influencia en el universo de la moda."El maestro Armani combinaba un rigor absoluto con una humildad poco común en las grandes figuras del sector”, señaló el director de la galería, Angelo Crespi. “Siempre sostuvo que no quería entrar en un diálogo estrecho con las obras de Rafael o Cavaraggio, sino mantener una distancia respetuosa”.

Por otro lado, celebs como Eiza González, Cate Blanchett, Richard Gere y más, fueron invitados de lujo a la presentación de la nueva colección de la firma italiana que fue diseñada por Giorgio poco antes de morir.

Milan Fashion Week clausuró una nueva temporada de desfiles con un hasta luego, en lo que inicialmente estaba previsto como un homenaje al medio siglo de trayectoria de Giorgio Armani, tuvo que resignificarse para rendir tributo a su vida entera en el Palazzo Brera.

En vida, el diseñador italiano había preparado un programa especial con la intención de celebrar sus 50 años en la moda con nombre propio.

El desfile póstumo en la Pinacoteca di Brera reunió a las estrellas para celebrar la última colección del diseñador italiano. En los looks de la colección predominan tonos oscuros realzados por el brillo de lentejuelas y tejidos traslúcidos que evocan cielos estrellados y paisajes crepusculares.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
