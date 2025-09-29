Bad Bunny será el encargado del show de medio tiempo del Super Bowl 2026

Este domingo se confirmó que Bad Bunny será el artista principal del halftime show del Super Bowl LX. El evento se celebrará el próximo 8 de febrero y promete tener uno de los shows más comentados de la década.

Finalmente se despejaron las dudas, y es que se había especulado que Adele o Taylor Swift encabezarían el espectáculo del próximo año.

El cantante puertorriqueño protagonizará un baile inolvidable, ya que llevará lo mejor de su música al escenario más grande del deporte. Bad Bunny actualmente es considerado el artista latino más influyente de su generación.

El Super Bowl es uno de los eventos deportivos más esperados y más vistos del año, además de ser una vitrina global para la música, lo que representa una gran oportunidad en la carrera musical del artista que será el encargado de encender la cancha de la NFL.

La noticia fue dada a conocer por el propio reggaetonero y minutos más tarde fue confirmada por la liga de futbol en un video que compartieron en redes sociales.

La participación del cantante en el Super Bowl tiene un trasfondo social, ya que hace unas semanas dijo que no llevaría sus giras a Estados Unidos durante la administración de Donald Trump, en solidaridad a los fans latinos que han sido víctimas de las políticas migratorias hostiles, consolidando su apoyo a los migrantes.