Travel

5 lugares imperdibles de Nueva York para tu primera visita

De íconos mundiales a rincones con encanto: una guía rápida para enamorarte de la Gran Manzana desde el primer viaje

September 28, 2025 • 
Tania Franco
New York City

© Marco Bottigelli/Getty Images

Nueva York es mucho más que un destino: es un escenario vivo donde conviven historia, arte, cultura y energía sin fin. Para quienes la visitan por primera vez, la Gran Manzana puede parecer abrumadora, pero también ofrece experiencias únicas que definen su espíritu. Desde paseos icónicos hasta espectáculos que cambian la forma en que entendemos el teatro, cada rincón tiene algo que contar.

1. Central Park

Más que un parque, es un símbolo. Pasear por sus senderos, remar en su lago o simplemente sentarte en un banco a observar la vida neoyorquina te permitirá entender la ciudad desde dentro. No olvides visitar lugares icónicos como Bethesda Terrace o el Bow Bridge para fotos inolvidables.

2. Times Square

Luces, pantallas gigantes, música y movimiento constante: Times Square es la postal de la ciudad que vibra 24/7. Perfecto para sentir la energía neoyorquina, ver algún show de Broadway o simplemente perderte entre la multitud.

3. Museo Metropolitano de Arte (The Met)

Una de las colecciones más grandes y completas del mundo. Desde arte egipcio hasta contemporáneo, cada sala es un viaje en sí misma. Sube a su azotea en temporada para tener vistas increíbles de Central Park y el skyline.

4. Broadway

Ir a Broadway es una experiencia obligatoria, y “Hamilton” es uno de sus mayores hitos. La obra de Lin-Manuel Miranda revoluciona la historia de los Padres Fundadores con música urbana y coreografías electrizantes. Su retrato de Alexander Hamilton como inmigrante refleja las tensiones, retos y oportunidades que definen a EE.UU. hasta hoy, convirtiéndola en una propuesta fresca, política y profundamente humana.

5. Puente de Brooklyn

Cruzar a pie el puente desde Manhattan hacia Brooklyn (o viceversa) es una experiencia inolvidable. Verás el skyline desde ángulos únicos y sentirás la mezcla perfecta entre historia y modernidad.

Puente de Brooklyn, New York City

Francesco Riccardo Iacomino/Getty Images

Con estas cinco paradas tendrás un primer acercamiento a la esencia de Nueva York: un lugar que combina tradición y vanguardia, donde puedes pasar de un clásico paseo en Central Park a una noche en Broadway con un musical que reescribe la historia. Es la ciudad de las segundas oportunidades, del arte sin límites y de la inspiración permanente; perfecta para regresar una y otra vez y seguir descubriendo nuevas facetas.

Tania Franco
