Ex de Matías Novoa dice que sigue el proceso legal por la manutención del hijo que tiene con el actor

La ex y madre de Axel, hijo de Matías Novoa reveló que tras 14 años, continúa el proceso legal por la manutención de su hijo.

Semanas después de que los actores dieran a conocer la noticia de que su familia crecerá próximamente con la llegada de su segundo bebé en común, María José Magán, ex del actor, rompió el silencio sobre la situación que atraviesa con el padre de su hijo.

La también actriz aseguró que el proceso de manutención que sigue desde hace años contra Matías Novoa no interfiere en la convivencia del actor con su primogénito, que en varias ocasiones ha viajado a España para estar con su papá, ya que para su madre, la felicidad del menor es prioridad, y por eso ha permitido que su hijo viaje para estar con su papá.

“El tema de convivencias y que el niño comparta con su papá es independiente a todo lo que tenemos atrás. A él le hace muy feliz estar con su papá, como cualquier niño, yo no puedo prohibirle eso. Yo he permitido que vaya con su papá cada vez que quiere y cada vez que su papá quiere llevárselo y que lo vea cuando quiera”.

Sobre el anuncio del nuevo embarazo de Michelle Renaud, María José Magán reveló que su hijo está feliz porque siempre quiso tener hermanos.

“Está feliz de tener ya dos hermanitos y está muy contento, muy feliz viviendo esta etapa de hermano mayor. Él es un niño muy maduro, más que mucha gente que conozco y él ha aceptado muchas cosas. Claro, como niño, hay que manejárselo de una manera mucho más sencilla, clara y honesta y además, con mucho tacto”.

Sin embargo, María José aseguró que en relación al proceos legal que lleva en México con su ex por la manutención del menor sigue en curso, esperando que se pueda resolver de manera favorable.

“El proceso sigue, me da mucha risa que sigamos hablando de esto tras 14 años, es tardado, los procesos legales aquí en México son tardados, pues ha habido paros, cambios de jueces, todo se ha alentado aún más de lo que yo pensaba. Cuando uno actúa bien, termina saliendo bien”, concluyó.

