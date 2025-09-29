Suscríbete
Personalidades

Lewis Hamilton anuncia el fallecimiento de Roscoe, su perrito bulldog

Desde hace unos días, el piloto dio a conocer que su mejor amigo enfrentaba una delicada situación de salud

September 29, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
lewis-hamilton-murio-roscoe.jpeg

Roscoe fue muy querido por fans y pilotos de la F1, ya que cada que aparecía en el Paddock causaba sensación. Lamentablemente Lewis Hamilton ha tenido que despedir a su perrito agradeciendo los momentos que vivieron juntos.

Con profundo dolor, Lewis dio a conocer la muerte de su fiel compañero de 12 años, quien había estado cuatro días conectado a soporte vital, debido a que desarrolló neumonía y entró en coma, desafortunadamente pese a los esfuerzos médicos, murió.

“Me siento tan agradecido y honrado de haber compartido mi vida con un alma tan hermosa, un ángel y un verdadero amigo. Traer a Roscoe a mi vida fue la mejor decisión que he tomado y siempre apreciaré los recuerdos que hemos creado juntos”, expresó.

Seguidores del piloto expresaron sus condolencias por la dura pérdida de Lewis, quien comunicó este lunes que su perrito falleció después de estar algunos días en coma. “Anoche perdí a mi mejor amigo. Gracias por el amor que le mostraron durante años”, manifestó.

La cuenta oficial de la F1 dedicó un sentido mensaje a Roscoe, luego de que el piloto anunciara su fallecimiento. “El querido Roscoe de Lewis Hamilton trajo sonrisas al paddock y conmovió a los aficionados de todo el mundo. Nuestros pensamientos están con Lewis en estos momentos difíciles. Descansa en paz Roscoe, de cachorro de paddock a ícono dogo. Gracias por las huellas que dejaste en todos nuestros corazones”, fueron las palabras con las que despidieron al querido Roscoe.

Lewis Hamilton
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
1-VF.jpg
Personalidades
El premiado chef Jorge Vallejo se une al aclamado grupo de chefs de Hublot
September 27, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
carla-bruni-esposo.jpeg
Personalidades
Por qué fue condenado Nicolas Sarkozy, esposo de Carla Bruni
September 27, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Jeff Bezos, Steve Jobs y Larry Ellison son adoptados
Personalidades
El dato que pocos saben sobre Steve Jobs, Jeff Bezos y Larry Ellison
September 27, 2025
 · 
Tania Franco
Lewis Hamilton y su perro Roscoe
Entretenimiento
¿Qué le pasó a Roscoe? El perrito de Lewis Hamilton
September 26, 2025
 · 
Tania Franco
Brooklyn Beckham
Personalidades
Brooklyn Beckham rompe el silencio sobre la relación con sus padres
Brooklyn habló sobre el distanciamiento que hay con sus padres, que ha generado una crisis familiar que aún no termina
September 25, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
empresario-fernando-que-adquirio-banamex.jpeg
Personalidades
Fernando Chico Pardo, el octavo hombre más rico de México adquiere Banamex
Con una fortuna de 2 mil 800 millones de dólares, el empresario se convirtió en el nuevo propietario de uno de los bancos más emblemáticos del país
September 24, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
WhatsApp Image 2025-09-19 at 5.52.22 AM.jpeg
Personalidades
Platicamos con Gustavo Egusquiza, el periodista invitado por la Reina Isabel II al castillo de Balmoral
Gustavo Egusquiza es un periodista y experto en viajes de lujo reconocido internacionalmente, elegido en 2019 por la revista Forbes como uno de los mayores expertos mundiales en turismo de lujo
September 24, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
exesposa-de-michael-douglas-se-casa-con-hermanastro-de-ladydi.jpeg
Personalidades
Exesposa de Michael Douglas se casa con el medio hermano de Lady Di
Antes de ser esposo de la actriz Catherine Zeta-Jones, Michael estuvo casado con la productora de cine, Diandra Luker, con quien tuvo un matrimonio de casi 23 años
September 24, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
quien-es-la-mama-de-bu-cuaron.jpeg
Personalidades
Quién es la mamá de Bu Cuarón que la acompañó en su graduación de la universidad
La progenitora de Tess Bu Cuarón es Annalisa Bugliani, nacida en Camaiore, Italia
September 23, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez