Lewis Hamilton anuncia el fallecimiento de Roscoe, su perrito bulldog

Roscoe fue muy querido por fans y pilotos de la F1, ya que cada que aparecía en el Paddock causaba sensación. Lamentablemente Lewis Hamilton ha tenido que despedir a su perrito agradeciendo los momentos que vivieron juntos.

Con profundo dolor, Lewis dio a conocer la muerte de su fiel compañero de 12 años, quien había estado cuatro días conectado a soporte vital, debido a que desarrolló neumonía y entró en coma, desafortunadamente pese a los esfuerzos médicos, murió.

“Me siento tan agradecido y honrado de haber compartido mi vida con un alma tan hermosa, un ángel y un verdadero amigo. Traer a Roscoe a mi vida fue la mejor decisión que he tomado y siempre apreciaré los recuerdos que hemos creado juntos”, expresó.

Seguidores del piloto expresaron sus condolencias por la dura pérdida de Lewis, quien comunicó este lunes que su perrito falleció después de estar algunos días en coma. “Anoche perdí a mi mejor amigo. Gracias por el amor que le mostraron durante años”, manifestó.

La cuenta oficial de la F1 dedicó un sentido mensaje a Roscoe, luego de que el piloto anunciara su fallecimiento. “El querido Roscoe de Lewis Hamilton trajo sonrisas al paddock y conmovió a los aficionados de todo el mundo. Nuestros pensamientos están con Lewis en estos momentos difíciles. Descansa en paz Roscoe, de cachorro de paddock a ícono dogo. Gracias por las huellas que dejaste en todos nuestros corazones”, fueron las palabras con las que despidieron al querido Roscoe.