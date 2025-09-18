La serie que rompió internet: “The Summer I Turned Pretty” narra un triángulo amoroso entre Conrad y Jeremiah Fisher, dos hermanos que crecieron compartiendo veranos inolvidables con Belly, la hija de la mejor amiga de su madre. Año tras año, la casa de los Fisher en Cousins fue el escenario de su infancia… hasta que un verano Belly regresa transformada y, por primera vez, ambos hermanos comienzan a verla con otros ojos.

Por más simple que pueda sonar la sinopsis, esta serie se convirtió en un fenómeno global, que reunió a grupos de amigas para ver juntas cada miércoles el estreno del episodio en Amazon Prime Video. ¿La fórmula del éxito? El amor juvenil en un triángulo amoroso durante un verano en una lujosa casa en la playa.

Si te gustó “The Summer I Turned Pretty”, estamos seguros que esta lista de series podrían conquistar tu corazón. Te traemos una selección que contiene amor, drama, lujo y moda. Pero sobre todo, un nuevo: Team Conrad vs. Team Jeremiah.

Series que debes ver si te gustó The Summer I Turned Pretty

1. Emily en París

¡Un guiño a la última temporada de The Summer I Turned Pretty! Donde Belly, al igual que Emily, descubren otra faceta de sí mismas en las calles parisínas. Es una serie hecha para pasar un buen rato, sin pensar demasiado. La trama es simple: Emily se muda a París por trabajo en una agencia de marketing, ahí descubrirá lo buena que es en su oficio y también se enamorará una y otra vez de personajes entrañables.

2. Dawson’s Creek

Antes de que Belly llegara a nuestras pantallas, Dawson’s Creek ya exploraba triángulos amorosos, veranos en la costa y amistades que cambian para siempre. La serie, que marcó a toda una generación, sigue a un grupo de adolescentes mientras navegan por los altibajos del amor y el crecimiento personal. Si te gustó The Summer I Turned Pretty por su nostalgia y evolución de personajes, esta es un clásico imperdible.

3. Gilmore Girls

Si te atrapó la dinámica entre Belly, Conrad y Jeremiah, Gilmore Girls es un clásico que no puedes dejar pasar. Ambientada en el pintoresco pueblo de Stars Hollow, sigue la relación entre Lorelai y Rory Gilmore, pero también los romances que definieron una generación: Team Jess, Team Dean o Team Logan. Al igual que en The Summer I Turned Pretty, aquí los personajes crecen, se equivocan y descubren quiénes son mientras exploran amores complejos y momentos familiares entrañables. Ideal para quienes aman los diálogos rápidos, la nostalgia y las historias de crecimiento personal.

4. The Vampire Diaries

Si la tensión romántica y los triángulos de The Summer I Turned Pretty te dejaron enganchado, The Vampire Diaries llevará esa experiencia a un nivel más intenso. Elena, al igual que Belly, se encuentra en medio de dos hermanos: Damon y Stefan Salvatore. La serie mezcla romance adolescente, secretos, vampiros y giros inesperados que mantienen la emoción en cada capítulo. Perfecta para quienes buscan drama, romance y adrenalina sobrenatural.

5. Bridgerton

Si amaste los looks y el toque aspiracional de The Summer I Turned Pretty, Bridgerton te conquistará con su estética de época y romances apasionados. Cada temporada sigue a un miembro de la familia Bridgerton en su búsqueda del amor, con bailes fastuosos, intriga social y vestuarios espectaculares que son puro eye candy. Al igual que Belly y los Fisher, los personajes deben decidir entre el deber, la pasión y su propia identidad. Una mezcla de romance y escenografía de lujo que engancha desde el primer episodio.

Si The Summer I Turned Pretty te dejó con ganas de más romances juveniles, triángulos amorosos y escenarios inolvidables, estas series son el escape perfecto.

Desde la nostalgia de Gilmore Girls y la adrenalina sobrenatural de The Vampire Diaries hasta el glamour de Bridgerton, todas comparten esa mezcla irresistible de drama, moda y emociones intensas que conquistaron a millones de espectadores.