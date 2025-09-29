Ella es Tilly Norwood, la primera actriz hecha por IA que sacude Hollywood

El nombre de Tilly Norwood ya está sacudiendo Hollywood como nunca antes había logrado un personaje de ficción. Tilly es un avatar digital generado por IA que aspira a convertirse en “la próxima Scarlett Johansson”.

Su nombre está sonando tan fuerte en la industria cinematográfica que varias productoras estadounidenses ya se están peleando por hacerse de sus derechos, así lo dijo la actriz Eline Van de Velden, desvelando que su estudio de talentos de IA Xicoia ya está en negociaciones con varias agencias de representación de Hollywood interesadas en la figura de Tilly.

Tilly Norwood es la primera creación de Xicoia, un avatar que tiene como objetivo irrumpir en Hollywood como actriz de pleno derecho. Este verano, sorprendió con su debut en el gag de comedia de Particle6 Productions titulado “Al Commissioner”, un clip de casi dos minutos generado con IA.

“No puedo creerlo... mi primer papel ya se ha estrenado. Protagonizo ‘Al Commissioner’ un nuevo sketch cómico que explora de forma divertida el futuro del desarrollo televisivo, producido por el brillante equipo de Particle6 Productions”, escribió.

Además, Van der Velden señaló que la era de los actores sintéticos ya está aquí. “La gente se está dando cuenta de que su creatividad no tiene por qué verse limitada por el presupuesto: no hay restricciones creativas y por eso la inteligencia artificial puede ser realmente positiva. Se trata simplemente de cambiar el punto de vista de la gente. Al público le importa la historia, no si la estrella tiene impacto. Tilly Norwood ya está despertando el interés de agencias de talentos y de los fans. Ya era de los actores sintéticos no está por llegar, ya está aquí”.

“Queremos que Tilly sea la próxima Scarlett Johansson o Natalie Portman, ese es el objetivo de lo que estamos haciendo”, declaró. Aunque su presentación oficial está en desarrollo, ya comenzó a tener presencia en redes sociales.