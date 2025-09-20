Lugares icónicos de Emily en París: la ruta definitiva por los escenarios de la serie

Si eres fan de Emily en París, seguramente sueñas con recorrer las calles que aparecen en la exitosa serie de Netflix. La producción, protagonizada por Lily Collins, ha convertido diversos rincones parisinos en verdaderos destinos de culto para los amantes de la moda, la gastronomía y el romanticismo. Aquí te compartimos una ruta imperdible por los escenarios más emblemáticos para que recrees tus escenas favoritas.

1. Plaza de l’Estrapade

Comienza tu recorrido en la Plaza de l’Estrapade, uno de los lugares más reconocibles de la serie. Aquí se encuentra el edificio donde viven Emily y Gabriel, y es también la plaza donde Emily celebra su cumpleaños. Rodeada de cafés y con una atmósfera bohemia, es perfecta para sumergirte en el espíritu parisino y tomar fotos al estilo de la serie.

2. Terra Nera y Boulangerie Moderne

Muy cerca de la plaza está Terra Nera, el restaurante italiano que en la serie pertenece al Chef Gabriel. Justo al lado se encuentra Boulangerie Moderne, la panadería favorita de Emily, donde puedes probar croissants y baguettes recién salidas del horno. Este dúo de lugares es imprescindible para quienes quieren degustar París como lo hace la protagonista.

3. La Galerie de Patrick Fourtin

En La Galerie de Patrick Fourtin encontrarás la puerta que da acceso ficticio a las oficinas de Savoir, que luego llamarán Grateau. La agencia de marketing donde trabaja Emily. Es un lugar icónico para los fans porque representa la vida profesional y glamourosa de la protagonista. Su arquitectura y ambiente artístico lo convierten en parada obligatoria.

4. Jardines del Palacio Real

A pocos pasos de la galería están los Jardines del Palacio Real, otro escenario clave de la serie. Aquí Emily conoce a Mindy, su mejor amiga, en un ambiente relajado y sofisticado. El lugar es perfecto para pasear, hacer picnic y disfrutar de una de las vistas más emblemáticas de París.

Esta ruta no solo te permitirá conocer lugares fotogénicos y llenos de historia, sino también experimentar París de la misma forma que Emily: con glamour, amistad y un toque de aventura. Ideal para fans de la serie y viajeros que quieran un recorrido diferente por la capital francesa.