Claudia Martín celebra su baby shower en su ciudad natal

Claudia Martín está lista para darle la bienvenida a su primer hijo; en compañía de una amiga que también está embarazada, la actriz festejó el próximo nacimiento de su bebé.

Con un emotivo mensaje, compartió fotos de la fiesta en la que lució un vestido entallado blanco con el que presumió su avanzado baby bump.

La actriz compartió un álbum de fotos en su redes sociales de lo más feliz e ilusionada por convertirse en madre por primera vez.

Claudia festejó con sus mejores amigas en un ambiente lleno de alegría en su estado natal, con temática de abejas. La celebración contó con una decoración con elementos de abejas, con detalles en amarillo y blanco, como arreglos florales, estaciones de alimentos y barra de dulces.

Las invitadas degustaron un menú preparado por un reconocido restaurante oaxaqueño recomendado en la Guía Michelin 2025.

La esposa de Carlos Said expresó, “hoy fue un día muy feliz, llena de amor de mis seres queridos. Gracias por tan lindos momentos esperando la llegada de mi hermoso bebé Máximo. Gracias infinitas”.