Suscríbete
Entretenimiento

Claudia Martín celebra su baby shower en su ciudad natal

La actriz organizó una celebración ante la próxima llegada de su hijo Máximo

September 29, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
claudia-martin-baby-shower.jpeg

Claudia Martín está lista para darle la bienvenida a su primer hijo; en compañía de una amiga que también está embarazada, la actriz festejó el próximo nacimiento de su bebé.

Con un emotivo mensaje, compartió fotos de la fiesta en la que lució un vestido entallado blanco con el que presumió su avanzado baby bump.

La actriz compartió un álbum de fotos en su redes sociales de lo más feliz e ilusionada por convertirse en madre por primera vez.

Claudia festejó con sus mejores amigas en un ambiente lleno de alegría en su estado natal, con temática de abejas. La celebración contó con una decoración con elementos de abejas, con detalles en amarillo y blanco, como arreglos florales, estaciones de alimentos y barra de dulces.

claudia-martin-baby-shower.jpeg

Las invitadas degustaron un menú preparado por un reconocido restaurante oaxaqueño recomendado en la Guía Michelin 2025.

La esposa de Carlos Said expresó, “hoy fue un día muy feliz, llena de amor de mis seres queridos. Gracias por tan lindos momentos esperando la llegada de mi hermoso bebé Máximo. Gracias infinitas”.

Claudia Martin Carlos Said
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
galilea-montijo-vestido-la-casa-de-los-famosos-mexico.jpeg
Entretenimiento
Galilea Montijo llevó un impactante vestido a la última gala de eliminación de LCDLFM
September 29, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Fernando Canttori y Lola Tung - Benito y Belly
Entretenimiento
Fernando Cattori revela su conexión con Lola Tung fuera de cámaras
September 29, 2025
 · 
Tania Franco
tillu-norwood-IA-acriz.jpeg
Entretenimiento
Ella es Tilly Norwood, la primera actriz hecha por IA que sacude Hollywood
September 29, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
justin-bieber-selena-gomez-1200x675.jpg
Entretenimiento
Qué estaba haciendo Justin Bieber mientras su ex Selena Gomez se casaba con Benny Blanco
September 29, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Justin Bieber, Selena Gomez y benny Blanco
Entretenimiento
De Justin Bieber a Benny Blanco: la confesión más honesta de Selena Gomez
Las revelaciones que Selena hizo en 2024 sobre su pasado amoroso cobran un nuevo sentido tras su boda con Benny Blanco, revela heridas que vivió con Justin Bieber
September 28, 2025
 · 
Tania Franco
amores-perros-pelicula.jpeg
Entretenimiento
“Amores Perros” de González Iñárritu llega a Bellas Artes con función especial
Una de las cintas más conocidas del cine mexicano regresa a la gran pantalla, y lo hará en el Palacio de Bellas Artes
September 28, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
jennifer-lopez-divorcio-ben-affleck.jpg
Entretenimiento
Jennifer Lopez reflexiona sobre su divorcio de Ben Affleck
La intérprete destacó que el fin de su relación la llevó a reinventarse para fortalecer su compromiso con su familia y carrera
September 28, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
bad-bunny-super-bowl-2026.jpeg
Entretenimiento
Bad Bunny será el encargado del show de medio tiempo del Super Bowl 2026
“El conejo malo” será el encargado de poner la fiesta durante el medio tiempo del próximo Super Bowl en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California
September 28, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
sofia-castro-caida-prensa-jpg
Entretenimiento
Sofía Castro sufre caída en encuentro con la prensa
La joven actriz cayó en el aeropuerto tras un encuentro con reporteros
September 28, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez