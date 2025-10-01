Suscríbete
Sydney Sweeney celebra sus 28 años con homenaje a Britney Spears

La actriz de Euphoria organizó una fiesta temática cósmica con un look plateado y una lista de invitados de lujo

September 30, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
Personalidades como Jeff Bezos y Lauren Sánchez, asistieron a la fiesta especial en la que Sydney Sweeney celebró una vuelta más al sol.

La actriz compartió fotos de su fiesta en redes sociales y lo que llamó la atención fue que en una de las fotos aparece imitando el posado de la cantante Britney Spears en su álbum “Circus”, lanzado en 2008. En la imagen, Sweeney aparece con un vestido plateado con estrellas decorativas, con la misma posición de la princesa del pop y el vestuario idéntico al icónico look usado por Britney.

Sydney también estuvo acompañada por el actor Glen Powell, con quien compartió pantalla en una popular comedia romántica estrenada hace dos años, y asistió a la fiesta vestido de astronauta con casco incluido.

Por las imágenes de la fiesta de cumpleaños quedó claro que la temática era el espacio, ya que los invitados llegaron con personajes galácticos.

El lugar estuvo ambientado con detalles inspirados en galaxias y elementos del universo, evocando a la temática espacial de la NASA, con disfraces futuristas y looks en tonos metálicos.

Además, otro aspecto que llamó la atención fue que Scooter Braun, el supuesto ligue de la actriz estuvo como invitado especial en la fiesta, dejándose ver cercano a Sydney.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
