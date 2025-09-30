Suscríbete
Entretenimiento

Murió Micky Hair, el joven estilista de Ángela Aguilar

De manera trágica asesinaron en un ataque directo en Polanco al estilista de varias famosas

September 30, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
murio-micky-hair-estilista-de-angela-aguilar.jpeg

La noche de este lunes se registró un ataque directo que terminó con la vida del estilista de la estética Micky Hair Salón Masaryk en Polanco, Ciudad de México.

Los reportes oficiales apuntan a que la víctima es Miguel Ángel de la Mora Larios, de 28 años, originario de Jalisco, quien fue atacado a las afueras del establecimiento del cual era dueño.

Miguel Ángel, conocido entre sus clientes y colegas como Micky, era propietario de Micky Hair Salón Masaryk, con sucursales en Polanco y en Puerta de Hierro, Zapopan.

En su cuenta personal de Instagram, acumulaba más de 150 mil seguidores y más de mil publicaciones donde destacaba contenido de belleza, cosmética y cuidado personal.

Entre sus publicaciones se puede ver que atendía a varias famosas como Ángela Aguilar, Kenia Os y más.

El joven estilista se convirtió en un referente en la CDMX y Jalisco para celebridades a quienes atendió en diferentes momentos para cambios de imagen.

La SSC informó que trabaja de manera conjunta con la Fiscalía General de Justicia de la CDMX en el análisis de las cámaras de videovigilancia de la zona para ubicar a los responsables del ataque que ocurrió a las 23:00 horas de la noche.

La noticia generó conmoción en redes sociales, ya que el joven había ganado popularidad conocido por su especialidad en extensiones de cabello, construyendo una sólida clientela entre artistas y creadoras de contenido que confiaron en su talento en el mundo de la belleza.

