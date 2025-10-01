Suscríbete
Zara celebra 50 años con una colección cápsula junto a Naomi Campbell, Rosalía y más

La firma española conmemora su aniversario medio siglo con una colaboración única que reúne a 50 grandes creativos, desde diseñadores hasta íconos de la moda y la cultura

September 30, 2025 
Tania Franco
Zara, la marca insignia del grupo Inditex, celebra cinco décadas marcando la moda global. Para conmemorar este aniversario lanzó una colaboración inédita con 50 creadores de distintas disciplinas, incluyendo a Naomi Campbell, Rosalía, Pedro Almodóvar, Annie Leibovitz, Pierpaolo Piccioli, entre muchos otros.

Cada invitado diseñó una pieza exclusiva, lo que convierte esta colección en un verdadero mosaico creativo que fusiona moda, música, cine, arte y fotografía.

Una colección con causa

Además del factor creativo, el proyecto tiene un propósito social: todo lo recaudado se destinará a Women’s Earth Alliance, organización que apoya iniciativas de mujeres en temas de justicia ambiental y climática.

La colección estará disponible a partir del 6 de octubre y tendrá un pop-up exclusivo en Paris Fashion Week, consolidando así el aniversario de Zara como un evento de impacto internacional.

Rosalía, Naomi Campbell y las piezas más esperadas

Entre las propuestas más comentadas están las de Rosalía, quien apostó por una pieza que refleja su estilo experimental, y Naomi Campbell, que reinterpretó la elegancia con un vestido de cuero negro. Estas piezas no solo celebran la moda, sino también la identidad de cada creador.

Con esta colección de aniversario, Zara no solo reafirma su posición como gigante de la moda accesible, sino que también abre espacio para la creatividad y la colaboración de talentos de talla mundial. Una propuesta que conecta moda, cultura y compromiso social en una sola celebración.

Tania Franco
