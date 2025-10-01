3 looks del desfile de Louis Vuitton en París que nos dan mensajes del futuro de la moda

Louis Vuitton, bajo la dirección de Nicolas Ghesquière, transformó las salas del Louvre en un laboratorio creativo donde se mezclaron tradición y vanguardia. La colección Spring/Summer 2026 exploró siluetas inesperadas, proporciones arriesgadas y una paleta que va del romanticismo pastel a los tonos metálicos futuristas.

Boho-Chic

Colores sofisticados y neutros, que dan ese toque elegante, sin embargo, hay una propuesta romántica y femenina que le da un aire bohemio “effortless”.

Francois Durand/Getty Images

Romanticismo

Una silueta interesante que sí, apuesta por un estilo romántico que veremos mucho en 2026, sin embargo, este look es interesante por la apuesta por un color que generalmente se asocia con lo minimalista. Este look le da paso a los statement piece, esa prenda que destaca por su silueta, más que por algún print o color llamativo.

Estrop/Getty Images

Autenticidad

Personalidades como María Bottle y Anna Sarelly, son ejemplos perfectos de un estilo único y referente. La moda es un mensaje continuo que le damos al mundo. Y Louis Vuitton eligió divertirse con una silueta, tonalidades y textura hecha acerca de la expresión femenina.

Un core conocido como man repeller, haciendo referencia a decisiones fashionistas que no se basan en la complacencia masculina, sino en la auto expresión e identidad propia.

Estrop/Getty Images

Sin duda, una de las pasarelas más interesantes de Fashion Week Paris 2025, la maison tomó riesgos e invita a la mujer a ser auténticas, tomar riesgos y divertirse con la moda. Al final, el propósito de la ropa es darte una voz sin decir una palabra. Cada prenda es la representación de quiénes somos ante el mundo.