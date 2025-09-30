Dalilah Polanco cuenta en LCDLFM que su expareja le fue infiel

Dalilah Polanco relató en el reality de La Casa de los Famosos México que vivió dolorosa infidelidad y en redes apuntan a que Eugenio Derbez le habría sido infiel con Alessandra Rosaldo.

La confesión de la actriz sobre una dolorosa infidelidad ha generado revuelo en redes sociales y reavivado rumores sobre por qué terminó su relación con Eugenio Derbez.

Durante una dinámica en La Casa de los Famosos México, al que llamaron “Triángulo de las verdades”, los habitantes se sinceraron sobre el momento en que les rompieron el corazón.

En el caso de Dalilah, sin mencionar nombres, relató que se encontraba en una relación estable y que todo parecía marchar bien, hasta que pequeños detalles empezaron a levantar sospechas de infidelidad.

“Tenía una relación hermosa, todo perfecto, vivíamos juntos en una casa bonita”. Todo iba bien hasta que una amiga la contactó para preguntarle por qué no estaba presente en un evento artístico, ya que vio a su pareja ahí, acompañado de otra mujer.

Dalilah explicó a su amiga que estaba trabajando y supuso que solo conversaban, sin embargo, su amiga insistió en que no era una situación normal y dijo estar molesta que consideraba intervenir. Dalilah prefirió calmarla y tras hablar con su pareja sobre lo ocurrido, él negó cualquier situación inapropiada diciendo que solo estaban en una reunión y no había sucedido nada.

Con el paso del tiempo, notó que su pareja se mostró inusualmente atento y detallista, por lo que Dalilah sospechaba que algo no estaba bien.

Poco después, Polanco recibió una llamada de una revista de espectáculos que buscaba su opinión sobre unas fotos recién publicadas, donde se mostraban imágenes de su pareja y la otra mujer.

Finalmente, Dalilah se mudó de nuevo a su antiguo departamento y reconoció que la ruptura le dolió mucho por la infidelidad, aunque siempre tuvo la intuición de que algo andaba mal.