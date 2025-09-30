Suscríbete
Entretenimiento

Dalilah Polanco cuenta en LCDLFM que su expareja le fue infiel

La actriz dijo que haber sido traicionada fue muy difícil para ella

September 30, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
dalilah-polanco-la-casa-de-los-famosos.jpg

Dalilah Polanco relató en el reality de La Casa de los Famosos México que vivió dolorosa infidelidad y en redes apuntan a que Eugenio Derbez le habría sido infiel con Alessandra Rosaldo.

La confesión de la actriz sobre una dolorosa infidelidad ha generado revuelo en redes sociales y reavivado rumores sobre por qué terminó su relación con Eugenio Derbez.

Durante una dinámica en La Casa de los Famosos México, al que llamaron “Triángulo de las verdades”, los habitantes se sinceraron sobre el momento en que les rompieron el corazón.

En el caso de Dalilah, sin mencionar nombres, relató que se encontraba en una relación estable y que todo parecía marchar bien, hasta que pequeños detalles empezaron a levantar sospechas de infidelidad.

“Tenía una relación hermosa, todo perfecto, vivíamos juntos en una casa bonita”. Todo iba bien hasta que una amiga la contactó para preguntarle por qué no estaba presente en un evento artístico, ya que vio a su pareja ahí, acompañado de otra mujer.

Dalilah explicó a su amiga que estaba trabajando y supuso que solo conversaban, sin embargo, su amiga insistió en que no era una situación normal y dijo estar molesta que consideraba intervenir. Dalilah prefirió calmarla y tras hablar con su pareja sobre lo ocurrido, él negó cualquier situación inapropiada diciendo que solo estaban en una reunión y no había sucedido nada.

Con el paso del tiempo, notó que su pareja se mostró inusualmente atento y detallista, por lo que Dalilah sospechaba que algo no estaba bien.

Poco después, Polanco recibió una llamada de una revista de espectáculos que buscaba su opinión sobre unas fotos recién publicadas, donde se mostraban imágenes de su pareja y la otra mujer.

Finalmente, Dalilah se mudó de nuevo a su antiguo departamento y reconoció que la ruptura le dolió mucho por la infidelidad, aunque siempre tuvo la intuición de que algo andaba mal.

Dalilah Polanco
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
Keith Urban y Nicole Kidman
Entretenimiento
Esta podría ser la razón por la que Keith Urban le habría pedido el divorcio a Nicole Kidman
September 29, 2025
 · 
Tania Franco
galilea-montijo-vestido-la-casa-de-los-famosos-mexico.jpeg
Entretenimiento
Galilea Montijo llevó un impactante vestido a la última gala de eliminación de LCDLFM
September 29, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Fernando Canttori y Lola Tung - Benito y Belly
Entretenimiento
Fernando Cattori revela su conexión con Lola Tung fuera de cámaras
September 29, 2025
 · 
Tania Franco
tillu-norwood-IA-acriz.jpeg
Entretenimiento
Ella es Tilly Norwood, la primera actriz hecha por IA que sacude Hollywood
September 29, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
justin-bieber-selena-gomez-1200x675.jpg
Entretenimiento
Qué estaba haciendo Justin Bieber mientras su ex Selena Gomez se casaba con Benny Blanco
Este fin de semana, la actriz y el productor musical celebraron su enlace en California
September 29, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Justin Bieber, Selena Gomez y benny Blanco
Entretenimiento
De Justin Bieber a Benny Blanco: la confesión más honesta de Selena Gomez
Las revelaciones que Selena hizo en 2024 sobre su pasado amoroso cobran un nuevo sentido tras su boda con Benny Blanco, revela heridas que vivió con Justin Bieber
September 28, 2025
 · 
Tania Franco
amores-perros-pelicula.jpeg
Entretenimiento
“Amores Perros” de González Iñárritu llega a Bellas Artes con función especial
Una de las cintas más conocidas del cine mexicano regresa a la gran pantalla, y lo hará en el Palacio de Bellas Artes
September 28, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
jennifer-lopez-divorcio-ben-affleck.jpg
Entretenimiento
Jennifer Lopez reflexiona sobre su divorcio de Ben Affleck
La intérprete destacó que el fin de su relación la llevó a reinventarse para fortalecer su compromiso con su familia y carrera
September 28, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
bad-bunny-super-bowl-2026.jpeg
Entretenimiento
Bad Bunny será el encargado del show de medio tiempo del Super Bowl 2026
“El conejo malo” será el encargado de poner la fiesta durante el medio tiempo del próximo Super Bowl en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California
September 28, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez