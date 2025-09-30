Suscríbete
Rosalía sorprende con nueva tendencia en la Semana de la Moda de París

La cantante sorprendió con un aspecto llamativo en su look

September 29, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
Rosalía trae la tendencia de belleza más inesperada a Paris Fashion Week. La española se había mantenido alejada de la música y del ojo público durante los últimos meses, sin embargo, no podía perderse de uno de los eventos más importantes de la moda.

Rosalía, apasionada por crear e imponer tendencias y estilos, llegó a París con un look arriesgado que está dando de qué hablar.

La famosa artista no le tiene miedo al qué dirán, ya sea probando un nuevo delineado, un peinado diferente o llevando algún accesorio fuera de lo común, Rosalía siempre está dispuesta a innovar y así lo demostró esta vez.

La cantante optó por unirse al furor de la decoloración, pero no de cejas o de cabello, sino de axilas. Antes de acudir al desfile de Saint Laurent, la española hizo una parada en el desfile de la diseñadora belga Julie Kegels, donde la española llevó un look compuesto por prendas recortadas, no obstante, su beauty look acaparó las miradas, ya que llevó el cabello recogido de manera desarreglada y sorprendió al llevar el vello de sus axilas completamente decolorado.

Esto se notó aún más cuando saludó a los fans y fotógrafos que se dieron cita. Esto podría indicar que se trata de una tendencia que la española busca posicionar.

