Suscríbete
Entretenimiento

Esta podría ser la razón por la que Keith Urban le habría pedido el divorcio a Nicole Kidman

Tras 19 años de matrimonio, Nicole Kidman y Keith Urban enfrentan rumores de separación

September 29, 2025 • 
Tania Franco
Keith Urban y Nicole Kidman

Christopher Polk/GG2025/Penske Media via Getty Images

Después de casi dos décadas juntos, Nicole Kidman y Keith Urban estarían atravesando una crisis matrimonial que, según medios internacionales, habría llevado al cantante a pedir el divorcio. La pareja, que se casó en 2006 y tiene dos hijas en común, era considerada una de las más sólidas de Hollywood.

Nicole Kidman y Keith Urban

Pascal Le Segretain/Getty Images

De acuerdo con reportes, la razón detrás de la separación estaría vinculada a sus compromisos profesionales. Mientras Nicole se prepara para estrenar Practical Magic 2 y regresar con una nueva temporada de Big Little Lies, Keith Urban continúa con una agenda intensa en la música. Este estilo de vida habría provocado que pasen cada vez más tiempo separados, afectando su dinámica familiar.

Nicole Kidman y Keith Urban

Taylor Hill/Getty Images

Aunque ninguno de los dos ha hecho declaraciones oficiales, esta distancia constante y la dificultad de equilibrar sus carreras con la vida en pareja serían la posible causa detrás de la ruptura.

Nicole Kidman
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Más contenido como este
justin-bieber-selena-gomez-1200x675.jpg
Entretenimiento
Qué estaba haciendo Justin Bieber mientras su ex Selena Gomez se casaba con Benny Blanco
September 29, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Justin Bieber, Selena Gomez y benny Blanco
Entretenimiento
De Justin Bieber a Benny Blanco: la confesión más honesta de Selena Gomez
September 28, 2025
 · 
Tania Franco
amores-perros-pelicula.jpeg
Entretenimiento
“Amores Perros” de González Iñárritu llega a Bellas Artes con función especial
September 28, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
jennifer-lopez-divorcio-ben-affleck.jpg
Entretenimiento
Jennifer Lopez reflexiona sobre su divorcio de Ben Affleck
September 28, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
bad-bunny-super-bowl-2026.jpeg
Entretenimiento
Bad Bunny será el encargado del show de medio tiempo del Super Bowl 2026
“El conejo malo” será el encargado de poner la fiesta durante el medio tiempo del próximo Super Bowl en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California
September 28, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
sofia-castro-caida-prensa-jpg
Entretenimiento
Sofía Castro sufre caída en encuentro con la prensa
La joven actriz cayó en el aeropuerto tras un encuentro con reporteros
September 28, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Exesposa de Matías Novoa hace inesperada declaración sobre el actor
Entretenimiento
Ex de Matías Novoa dice que sigue el proceso legal por la manutención del hijo que tiene con el actor
Luego de que se diera a conocer que Matías Novoa espera a su segundo hijo con Michelle Renaud, su ex habló al respecto
September 28, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
jennifer-lawrence-donostia-san-sebastian.jpeg
Entretenimiento
Jennifer Lawrence recibe el premio Donostia y arremete contra Israel
La actriz llegó al photocall de “Die my love” en el Festival de San Sebastián, donde recibió el galardón honorífico a toda su trayectoria en esta edición 73ª del festival
September 28, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
tom-holland-accidente-como-se-encuentrajpg
Entretenimiento
Tom Holland reaparece tras sufrir accidente durante el rodaje de “Spider-Man:Brand New Day”
El actor que se encuentra recuperándose del golpe que sufrió durante las grabaciones de la nueva película de Spider-Man rompió el silencio
September 28, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez