Esta podría ser la razón por la que Keith Urban le habría pedido el divorcio a Nicole Kidman

Después de casi dos décadas juntos, Nicole Kidman y Keith Urban estarían atravesando una crisis matrimonial que, según medios internacionales, habría llevado al cantante a pedir el divorcio. La pareja, que se casó en 2006 y tiene dos hijas en común, era considerada una de las más sólidas de Hollywood.
De acuerdo con reportes, la razón detrás de la separación estaría vinculada a sus compromisos profesionales. Mientras Nicole se prepara para estrenar Practical Magic 2 y regresar con una nueva temporada de Big Little Lies, Keith Urban continúa con una agenda intensa en la música. Este estilo de vida habría provocado que pasen cada vez más tiempo separados, afectando su dinámica familiar.
Aunque ninguno de los dos ha hecho declaraciones oficiales, esta distancia constante y la dificultad de equilibrar sus carreras con la vida en pareja serían la posible causa detrás de la ruptura.