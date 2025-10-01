Suscríbete
Así reaccionó Eugenio Derbez al primer crush de su hija menor Aitana de 11 años

En la nueva temporada de De Viaje con los Derbez en Japón, Aitana confesó por primera vez que le gusta un niño de su escuela, provocando una reacción inesperada y muy divertida de su papá

October 01, 2025 • 
Tania Franco
Eugenio Derbez, Aitana y Alessandra Rosaldo.

La familia Derbez regresó a las pantallas con una nueva temporada de De Viaje con los Derbez, esta vez en Japón. Entre risas y confesiones, Aitana, la hija menor de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo, sorprendió a todos al revelar que en su escuela ya tiene un “crush”.

La conversación surgió cuando Alessandra le preguntó directamente qué le estaba pasando en la escuela.

Hay un niño que me gusta a mí y yo también le gusto a él.
Aitana Derbez.

La reacción de Eugenio Derbez

La confesión tomó por sorpresa a Eugenio, quien con su característico humor reaccionó exageradamente, dejando uno de los momentos más divertidos del episodio.

Se me bajó el azúcar. Se me fue la sangre del piso. No estás en edad de que te anden gustando los niños. Hay que sacarla de la escuela. Hay que cambiarla de escuela ya.
Eugenio Derbez.

Su hijo Vadhir Derbez se unió a la broma, diciéndole a Aitana que debía enfocarse en sus estudios y dejar los crushes para después.

La naturalidad de Aitana y la química entre los Derbez consolidan una vez más a la serie como uno de los reality shows familiares favoritos del público.

@primevideomx

Eugenio: ¡Hay que sacarla de la escuela, ya! 😅 #DeViajeConLosDerbez #PrimeVideo #AmazonPrimeMX

♬ original sound - primevideomx - primevideomx

Con apenas 11 años, Aitana se ha convertido en una de las consentidas de la audiencia, y su inocente confesión marcó uno de los momentos más memorables de la nueva temporada de De Viaje con los Derbez. Entre humor y complicidad, la familia vuelve a mostrar por qué su dinámica sigue conquistando corazones en todo el mundo.

Eugenio Derbez Aitana Derbez José Eduardo Derbez Alessandra Rosaldo Vadhir Derbez
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
