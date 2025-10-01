El Abierto Mexicano de Tenis de Acapulco anuncia a tres jugadores top 10 para 2026

El Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC se prepara para su edición XXXIII con el anuncio de cinco jugadores dentro del Top 20 del PIF ATP Rankings.

A celebrarse entre el 21 y el 28 de febrero de 2026 en el bello Puerto de Acapulco, el cuadro de 32 jugadores estará encabezado por Alexander Zverev (No. 3), Ben Shelton (No. 6), Lorenzo Musetti (No. 9), Casper Ruud (No.c12), Alejandro Davidovich Fokina (No. 20), Flavio Cobolli (No. 22), Grigor Dimitrov (No. 27) y Frances Tiafoe (No. 28).

Visitante constante al torneo mexicano, Zverev parte como favorito e intentará por tercera vez regresar al partido decisivo. El alemán disputó la final de 2019, en la cual cayó ante Nick Kyrgios y en 2021 obtuvo su revancha para coronarse campeón ante Stefanos Tsitsipas.

A Zverev lo acompaña el estadounidense sensación Ben Shelton, de 22 años, quien obtuvo su primer Masters 1000 esta temporada en Canadá y suma tres títulos ATP, mientras que el italiano Musetti, que cierra la participación de tres Top 10 en el torneo, busca un nuevo título después de conquistar la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos París 2024.

Además fue semifinalista en el Abierto de Francia de 2025, por lo que ante el nivel demostrado el último año por este grupo de jugadores, se espera una semana competitiva en la Arena GNP Seguros.

Por su parte, el noruego Ruud conquistó el Masters 1000 de Madrid esta temporada, después de ser finalista en 2024 en los torneos de Acapulco y Los Cabos, por lo que las canchas en México sin duda revelan lo mejor de su tenis.

Otro finalista en los registros del AMT es el español Davidovich Fokina, que en febrero pasado disputó una de las mejores semanas de su carrera, pero cayó ante Tomas Machac. Ahora estará de regreso en busca de su primer título en el circuito tras tres finales en el año.

Otro jugador a seguir será Flavio Cobolli, con 23 años, regresa tras conquistar sus primeros dos títulos ATP este 2025, mientras que el veterano Grigor Dimitrov, actual No. 27 del mundo y campeón en Acapulco en 2014, cierra la lista de los primeros jugadores anunciados para la edición XXXIII.

“Estamos muy orgullosos de contar con esta amplia gama de talento una vez más en el Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC. Seis jugadores dentro del Top 20, varios de ellos que regresan año con año porque disfrutan mucho de nuestro torneo y de Acapulco. Vamos a disfrutar mucho esta semana con la mejor competición acompañada de las mejores experiencias”, aseguró Álvaro Falla, CEO de Mextenis.

En esta edición XXXIII, el Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC pone un énfasis especial en la experiencia del aficionado, siempre en busca de innovar. La agenda de actividades se amplía para ofrecer más espacios de convivencia familiar y acercamiento con los jugadores, incluyendo la presencia de Juan Martín del Potro, campeón en 2018, quien será embajador del evento y participará en dinámicas con el público.

Asimismo, el área de alimentos se renueva bajo la curaduría del chef Carlos Gaytán, primer mexicano en recibir una estrella Michelin, lo que permitirá a los asistentes disfrutar de una propuesta gastronómica de nivel internacional dentro del complejo.

La venta de boletos para el torneo de 2026 es a través de https://abiertomexicanodetenis.com/ y son tickets 100% digitales.