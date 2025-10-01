¡Ovación para Jonathan Anderson! El director creativo de Dior recibió aplausos de pie con su pasarela

La nueva era de Dior está siendo muy marcada por su nuevo director creativo Jonathan Anderson, quién recibió una ovación de aplausos después de su primer colección femenina en Paris Fashion Week. Con una década dirigiendo Loewe, este nuevo puesto en la maison francesa muestra un futuro brillante.

María Bottle en París

La creadora de contenido mexicana María Bottle sorprendió con su aparición en el desfile de Dior, como una de las asistentes de lujo, al lado de La Rosalía, Jennifer Lawrence, Jenna Ortega y muchos más.

La ovación

Esta pasarela mostró obtuvo tanto reconocimiento por la bocanada de aire fresco que recibió la maison con la dirección de Anderson. Vimos elegancia, sofisticación y mucho color, todo ensamblado casi como una sinfonía perfecta, con una narrativa como colección, pero un mensaje distinto entre cada look, sin duda una obra de arte.