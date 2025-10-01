La conexión entre la boda de Selena Gomez con la de Justin Bieber

El detalle que no pasó desapercibido por los fans de los famosos fue que la boda de Selena Gomez y Benny Blanco que tuvo lugar el pasado fin de semana en Santa Bárbara, California, fue diseñada por el mismo equipo responsable de la boda de Hailey y Justin Bieber en 2019, lo que inevitablemente fue relacionado con el pasado romance de Selena y Justin.

Según reveló Page Six, la pareja depositó su confianza en Reverly Event Designers, la misma compañía que trabajó junto a Justin y Hailey Bieber en su enlace que se llevó a cabo en Carolina del Sur.

Las imágenes aéreas publicadas por el medio, confirmaron la participación de la empresa: camiones de producción en la zona, carpas, salones al aire libre con vista al océano y hasta cocinas temporales para dar servicio a los invitados.

Además, Daily Mail reportó que la conocida wedding planner Mindy Weiss, también estuvo involucrada en la planeación. En su página web, destaca la organización de la boda de Justin y Hailey, lo que consolidó la percepción de que el matrimonio de Selena y Benny compartía detalles en común.

En las últimas horas, la cantante compartió nuevas fotos de su boda con Benny Blanco y los tres vestidos de Ralph Lauren que lució. La cantante y el productor musical estuvieron acompañados de 170 invitados.

Para la ceremonia, Selena eligió un vestido de encaje de seda con cuello halter, larga cola y sencillo velo, personalizado con 300 flores aplicadas y hechas a mano junto a adornos de cristal sobre un corsé pintad a mano. Tenía bordado a mano un corazón con las iniciales de la pareja y otro con la fecha de la boda. Este look lo complementó con un ramo de lirios del valle.

El segundo look fue un vestido de satén de seda de doble cara de la colección Ralph Lauren, hecho a medida, con paneles drapeados a mano en cascada y escote halter resaltado con encaje cortado a mano y cuello de macramé.

Para la recepción, Gomez lució un vestido blanco de inspiración vintage con escote corazón, con paneles plisados y cosidos a mano de algodón, seda y lino que acentuaron su silueta.