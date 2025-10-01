Kai, nieta de Donald Trump usa la Casa Blanca para lanzar su marca de ropa

Kai de 18 años, hija mayor de Donald Trump Jr y Vanessa Haydon, -quienes se divorciaron antes de la primera envestidura de Donald en 2018- y nieta mayor del presidente de Estados Unidos, presentó y promocionó su marca de ropa en los jardines presidenciales.

Kai utilizó la Casa Blanca como spot de fotos para promocionar su nueva marca de ropa. En un mensaje que compartió en redes, Kai aparece luciendo las prendas con la Casa Blanca al fondo, y otras en un pasillo que conduce al Despacho Oval.

Por ahora, la joven ha puesto a la venta dos modelos de suéter, cada uno disponible en tres colores y su logotipo “KT”. El costo de los modelos es de 130 dólares cada uno, aproximadamente 2 mil 836 pesos.

“Quería crear una prenda que no fuera solo mercancía, sino una prenda básica que puedas llevar a cualquier parte”, dijo la joven que nació en Nueva York y es llamada Kai en honor a su bisabuelo materno, el músico de jazz danés Kai Ewans.

Al terminar sus estudios en la preparatoria Benjamin School, Kai Trump ingresó a la Universidad de Miami. Además de emprender, la joven es apasionada del golf, de hecho, ganó el campeonato femenino del club de golf en Mar-Lago, propiedad de su abuelo.

Kai tiene cuatro hermanos, sin embargo, ella es la nieta más cercana al mandatario estadounidense, y suele acudir a eventos políticos, sociales o deportivos, acompañada de su abuelo.

Además de su faceta como deportista y empresaria, ha construido una presencia notable en redes sociales, se le considera una influencer con numerosos seguidores, donde combina contenidos sobre su vida diaria, su afición por el golf, su familia y más.