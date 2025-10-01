Suscríbete
Personalidades

Kai, nieta de Donald Trump usa la Casa Blanca para lanzar su marca de ropa

Kai Trump presentó su nueva línea de moda desde uno de los salones principales de la Casa Blanca, aprovechando la ubicación para generar impacto mediático

October 01, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
donald-trump-kai-nieta-marca-de-ropa.jpeg

Kai de 18 años, hija mayor de Donald Trump Jr y Vanessa Haydon, -quienes se divorciaron antes de la primera envestidura de Donald en 2018- y nieta mayor del presidente de Estados Unidos, presentó y promocionó su marca de ropa en los jardines presidenciales.

Kai utilizó la Casa Blanca como spot de fotos para promocionar su nueva marca de ropa. En un mensaje que compartió en redes, Kai aparece luciendo las prendas con la Casa Blanca al fondo, y otras en un pasillo que conduce al Despacho Oval.

Por ahora, la joven ha puesto a la venta dos modelos de suéter, cada uno disponible en tres colores y su logotipo “KT”. El costo de los modelos es de 130 dólares cada uno, aproximadamente 2 mil 836 pesos.

“Quería crear una prenda que no fuera solo mercancía, sino una prenda básica que puedas llevar a cualquier parte”, dijo la joven que nació en Nueva York y es llamada Kai en honor a su bisabuelo materno, el músico de jazz danés Kai Ewans.

Al terminar sus estudios en la preparatoria Benjamin School, Kai Trump ingresó a la Universidad de Miami. Además de emprender, la joven es apasionada del golf, de hecho, ganó el campeonato femenino del club de golf en Mar-Lago, propiedad de su abuelo.

Kai tiene cuatro hermanos, sin embargo, ella es la nieta más cercana al mandatario estadounidense, y suele acudir a eventos políticos, sociales o deportivos, acompañada de su abuelo.

Además de su faceta como deportista y empresaria, ha construido una presencia notable en redes sociales, se le considera una influencer con numerosos seguidores, donde combina contenidos sobre su vida diaria, su afición por el golf, su familia y más.

Donald Trump Kai Trump
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
lewis-hamilton-murio-roscoe.jpeg
Personalidades
Lewis Hamilton anuncia el fallecimiento de Roscoe, su perrito bulldog
September 29, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
1-VF.jpg
Personalidades
El premiado chef Jorge Vallejo se une al aclamado grupo de chefs de Hublot
September 27, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
carla-bruni-esposo.jpeg
Personalidades
Por qué fue condenado Nicolas Sarkozy, esposo de Carla Bruni
September 27, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Jeff Bezos, Steve Jobs y Larry Ellison son adoptados
Personalidades
El dato que pocos saben sobre Steve Jobs, Jeff Bezos y Larry Ellison
September 27, 2025
 · 
Tania Franco
Brooklyn Beckham
Personalidades
Brooklyn Beckham rompe el silencio sobre la relación con sus padres
Brooklyn habló sobre el distanciamiento que hay con sus padres, que ha generado una crisis familiar que aún no termina
September 25, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
empresario-fernando-que-adquirio-banamex.jpeg
Personalidades
Fernando Chico Pardo, el octavo hombre más rico de México adquiere Banamex
Con una fortuna de 2 mil 800 millones de dólares, el empresario se convirtió en el nuevo propietario de uno de los bancos más emblemáticos del país
September 24, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
WhatsApp Image 2025-09-19 at 5.52.22 AM.jpeg
Personalidades
Platicamos con Gustavo Egusquiza, el periodista invitado por la Reina Isabel II al castillo de Balmoral
Gustavo Egusquiza es un periodista y experto en viajes de lujo reconocido internacionalmente, elegido en 2019 por la revista Forbes como uno de los mayores expertos mundiales en turismo de lujo
September 24, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
exesposa-de-michael-douglas-se-casa-con-hermanastro-de-ladydi.jpeg
Personalidades
Exesposa de Michael Douglas se casa con el medio hermano de Lady Di
Antes de ser esposo de la actriz Catherine Zeta-Jones, Michael estuvo casado con la productora de cine, Diandra Luker, con quien tuvo un matrimonio de casi 23 años
September 24, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
quien-es-la-mama-de-bu-cuaron.jpeg
Personalidades
Quién es la mamá de Bu Cuarón que la acompañó en su graduación de la universidad
La progenitora de Tess Bu Cuarón es Annalisa Bugliani, nacida en Camaiore, Italia
September 23, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez