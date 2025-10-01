Suscríbete

Kai Trump

donald-trump-kai-nieta-marca-de-ropa.jpeg
Personalidades
Kai, nieta de Donald Trump usa la Casa Blanca para lanzar su marca de ropa
Kai Trump presentó su nueva línea de moda desde uno de los salones principales de la Casa Blanca, aprovechando la ubicación para generar impacto mediático
October 01, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez