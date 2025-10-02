Suscríbete
Moda

Historiador Hemingway Icónico, una edición limitada que celebra el
espíritu libre del escritor más legendario del siglo XX

Inspirado por la vida apasionante y aventurera de Ernest Hemingway, Cuervo y Sobrinos presenta el Historiador Hemingway Icónico, un reloj que combina un diseño que trasciende el tiempo, artesanía Suiza y alma latina

October 01, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
Hemingway 6.jpg

La relación entre Hemingway y Cuervo y Sobrinos es histórica. El escritor ganador del Premio Nobel vivió en Cuba en la Finca Vigía durante 20 años (de 1939 a 1960) y disfrutó profundamente de su estancia en su refugio caribeño. Durante su estancia, el genio literario visitaba con frecuencia la boutique Cuervo y Sobrinos. Por ello la marca relojera, conocida por su alma latina, decidió rendir homenaje al escritor estadounidense, fiel cliente de la compañía, con una nueva serie de relojes producidos en colaboración con Hemingway Limited.

La atención al detalle es sin duda una característica propia de la marca Cuervo y Sobrinos, ejemplo de ello son ciertos elementos como el segundero de los modelos ‘Icónico’, que termina en forma de cola de pez Marlín, y el grabado situado en el interior de la corona que presenta la cita del escritor “Para escribir sobre la vida primero debes vivirla” en inglés (a las 12 horas) y español (a las 6 horas).

Hemingway 7.jpg

En cuanto al modelo “Icónico”, la parte trasera del reloj lleva grabado el logotipo de Hemingway, en homenaje al legendario novelista estadounidense.

Una correa de piel a juego y una hebilla con la marca CyS sujetan el reloj a la muñeca con total seguridad.

Los modelos Cuervo y Sobrinos son los primeros relojes suizos con licencia oficial de Hemingway Limited, una organización dedicada a esta gran figura literaria y que gestiona la marca Ernest Hemingway©, fundada por el hijo mayor del escritor, Jack, en 1988.

Más que un accesorio, esta pieza es un homenaje a un hombre que vivió intensamente y está pensado para quienes valoran las historias que hay detrás de cada objeto.

Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
Jonathan Anderson recibe ovación en Paris Fashion Week
Moda
¡Ovación para Jonathan Anderson! El director creativo de Dior recibió aplausos de pie con su pasarela
October 01, 2025
 · 
Tania Franco
Louis Vuitton: Runway - Paris Fashion Week - Tendencias 2026
Moda
3 looks del desfile de Louis Vuitton en París que nos dan mensajes del futuro de la moda
September 30, 2025
 · 
Tania Franco
Rosalía
Moda
Zara celebra 50 años con una colección cápsula junto a Naomi Campbell, Rosalía y más
September 30, 2025
 · 
Tania Franco
GW_FW25_MOCHA_1_GW0978G3_rgb.png
Moda
GUESS Watches presenta un nuevo esencial para la temporada otoño-invierno
September 29, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
CHANEL y la Ópera de París
Moda
¡CHANEL y la Ópera de París! Una alianza histórica que une moda, arte y danza
La Maison francesa reafirma su compromiso con la cultura como Mecenas Mayor de la Ópera de París y viste a las Étoiles en la Gala de Apertura de la temporada 2025/26
September 29, 2025
 · 
Tania Franco
silvia-venturini-fendi.jpeg
Moda
Silvia Venturini deja la dirección creativa de la casa de moda Fendi
El fin de una era; Silvia dice adiós a la dirección creativa de la icónica casa romana tras décadas
September 29, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
desfile-giorgio-armani.jpeg
Moda
Despiden a Giorgio Armani con desfile póstumo en Milan Fashion Week
La Semana de la Moda en Milán cerró con un homenaje al legendario diseñador en el que se presentó la colección Primavera/Verano 2026 de la firma
September 28, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Macarena Achaga en Milán fashion week Ferragamo Spring/Summer 26
Moda
¡Macarena Achaga deslumbra en Milán! El look con el que conquista la moda internacional
La modelo y actriz se consolida como una de las voces frescas de la moda en el desfile Spring/Summer 26 de Ferragamo
September 27, 2025
 · 
Tania Franco
Giorgio Armani
Moda
¡Giorgio Armani en Milán! Una exposición que da una mirada íntima a cinco décadas de elegancia
Más de 130 piezas seleccionadas por el propio diseñador revelan su universo creativo, con especial énfasis en los 90, en la Pinacoteca di Brera
September 24, 2025
 · 
Tania Franco