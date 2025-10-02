La relación entre Hemingway y Cuervo y Sobrinos es histórica. El escritor ganador del Premio Nobel vivió en Cuba en la Finca Vigía durante 20 años (de 1939 a 1960) y disfrutó profundamente de su estancia en su refugio caribeño. Durante su estancia, el genio literario visitaba con frecuencia la boutique Cuervo y Sobrinos. Por ello la marca relojera, conocida por su alma latina, decidió rendir homenaje al escritor estadounidense, fiel cliente de la compañía, con una nueva serie de relojes producidos en colaboración con Hemingway Limited.

La atención al detalle es sin duda una característica propia de la marca Cuervo y Sobrinos, ejemplo de ello son ciertos elementos como el segundero de los modelos ‘Icónico’, que termina en forma de cola de pez Marlín, y el grabado situado en el interior de la corona que presenta la cita del escritor “Para escribir sobre la vida primero debes vivirla” en inglés (a las 12 horas) y español (a las 6 horas).

En cuanto al modelo “Icónico”, la parte trasera del reloj lleva grabado el logotipo de Hemingway, en homenaje al legendario novelista estadounidense.

Una correa de piel a juego y una hebilla con la marca CyS sujetan el reloj a la muñeca con total seguridad.

Los modelos Cuervo y Sobrinos son los primeros relojes suizos con licencia oficial de Hemingway Limited, una organización dedicada a esta gran figura literaria y que gestiona la marca Ernest Hemingway©, fundada por el hijo mayor del escritor, Jack, en 1988.

Más que un accesorio, esta pieza es un homenaje a un hombre que vivió intensamente y está pensado para quienes valoran las historias que hay detrás de cada objeto.