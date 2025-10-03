Suscríbete
Entretenimiento

Galilea Montijo sorprende con un vestido inspirado en el Jardín del Edén

La conductora llevó un look llamativo a la gala de La Casa de los Famosos México, donde salió por la puerta grande el sexto finalista del reality

October 02, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
galilea-montijo-look.jpeg

Galilea Montijo sigue dando de qué hablar por sus looks en las galas del famosos reality que está por terminar este domingo, sin embargo, la casa aún seguirá, ya que la conductora de televisión confesó que habrá cuarta temporada y ya hay un habitante confirmado, esto gracias al éxito que ha registrado el reality.

Previo a la salida de Alexis Ayala de la Casa de los Famosos México, Galilea lució un vestido a cargo del diseñador Roberto de la Nuva, quien tomó a la tapatía como inspiración para crear un corsé de ensueño.

Galilea apareció a cuadro con un vestido conformado por una falda negra en color negro de cintura alta y ajustada silueta, con una abertura en la pierna, sin duda un detalle que aportó sensualidad. Para complementar, llevó un corsé elaborado a mano e inspirado en el Jardín del Edén, una escultura vestible cuya forma dotó de belleza al atuendo.

El corsé estaba compuesto de un ramillete de flores, tallos, hojas y más elementos en color blanco, que hicieron del corsé una pieza muy peculiar.

El diseñador explicó que la conformación de este atuendo se consolida en un trabajo artesanal.

“Este look está inspirado en el Jardín del Edén, es una escultura vestible que hicimos completamente a mano, en un lapso de 120 horas, más o menos, tiene acabados en bronce, resina, porcelana y le pusimos a juego una falda en terciopelo de seda para hacer un contraste entre lo clásico y el arte contemporáneo”.

Galilea Montijo
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
renata-notni-mel-gibson.jpeg
Entretenimiento
Renata Notni protagonizará “Coyote” junto a Mel Gibson
October 02, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
cazzu-habla-del-futuro-de-su-hija-inti.jpeg
Entretenimiento
Cazzu habla del futuro que desea para su hija Inti y la injusticia a la que se enfrentará cuando crezca
October 02, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Taylor Swift - Blake Lively y Selena Gomez
Entretenimiento
El gesto de Blake Lively en la boda de Selena Gomez que evidencia su distanciamiento con Taylor Swift
October 02, 2025
 · 
Tania Franco
Kim Kardashian
Entretenimiento
Kim Kardashian revela su cita más incómoda
October 01, 2025
 · 
Tania Franco
hijas-de-nicole-kidman.jpeg
Entretenimiento
Quiénes son las hijas de Nicole Kidman y Keith Urban
La actriz y el músico anunciaron su separación tras dos décadas de relación y 19 años de casados
October 01, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
La reacción inesperada de la hermana de Justin Bieber tras la boda de Selena Gomez y Benny Blanco
Entretenimiento
La reacción inesperada de la hermana de Justin Bieber ante la boda de Selena Gomez y Benny Blanco
Un miembro de la familia nuclear de Justin Bieber que convivió de manera cercana con Selena Gomez hizo un gesto en redes sociales que sorprendió a los fans y dejó más preguntas que respuestas
October 01, 2025
 · 
Tania Franco
boda-selena-gomez-benny-blanco.jpeg
Entretenimiento
La conexión entre la boda de Selena Gomez con la de Justin Bieber
Esta coincidencia evocó el pasado romance que tuvieron Selena Gomez y Justin Bieber antes de que emprendieran diferentes caminos
October 01, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Eugenio Derbez, Aitana y Alessandra Rosaldo.
Entretenimiento
Así reaccionó Eugenio Derbez al primer crush de su hija menor Aitana de 11 años
En la nueva temporada de De Viaje con los Derbez en Japón, Aitana confesó por primera vez que le gusta un niño de su escuela, provocando una reacción inesperada y muy divertida de su papá
October 01, 2025
 · 
Tania Franco
sydney-sweeney.jpeg
Entretenimiento
Sydney Sweeney celebra sus 28 años con homenaje a Britney Spears
La actriz de Euphoria organizó una fiesta temática cósmica con un look plateado y una lista de invitados de lujo
September 30, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez