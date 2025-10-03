Galilea Montijo sorprende con un vestido inspirado en el Jardín del Edén

Galilea Montijo sigue dando de qué hablar por sus looks en las galas del famosos reality que está por terminar este domingo, sin embargo, la casa aún seguirá, ya que la conductora de televisión confesó que habrá cuarta temporada y ya hay un habitante confirmado, esto gracias al éxito que ha registrado el reality.

Previo a la salida de Alexis Ayala de la Casa de los Famosos México, Galilea lució un vestido a cargo del diseñador Roberto de la Nuva, quien tomó a la tapatía como inspiración para crear un corsé de ensueño.

Galilea apareció a cuadro con un vestido conformado por una falda negra en color negro de cintura alta y ajustada silueta, con una abertura en la pierna, sin duda un detalle que aportó sensualidad. Para complementar, llevó un corsé elaborado a mano e inspirado en el Jardín del Edén, una escultura vestible cuya forma dotó de belleza al atuendo.

El corsé estaba compuesto de un ramillete de flores, tallos, hojas y más elementos en color blanco, que hicieron del corsé una pieza muy peculiar.

El diseñador explicó que la conformación de este atuendo se consolida en un trabajo artesanal.

“Este look está inspirado en el Jardín del Edén, es una escultura vestible que hicimos completamente a mano, en un lapso de 120 horas, más o menos, tiene acabados en bronce, resina, porcelana y le pusimos a juego una falda en terciopelo de seda para hacer un contraste entre lo clásico y el arte contemporáneo”.