Suscríbete
Realeza

Amalia de Holanda inicia su formación militar

La Casa de Orange, sede de la Familia Real de Holanda, confirmó que la princesa Catalina Amalia, primogénita de los reyes Guillermo Alejandro y Máxima, se integrará a las fuerzas armadas de su país

October 02, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
Él es el millonario alemán, novio de la princesa Amalia de Holanda

La princesa Amalia de Holanda inicia su formación militar y se convierte en la primera mujer de la Casa Real neerlandesa en incorporarse a las fuerzas armadas.

Amalia inicia formalmente su instrucción como reservista a través del Defensity College, un programa que busca reforzar el vínculo entre la sociedad y el ejército neerlandes.

La hija mayor de los reyes de Holanda y heredera al trono, concluyó el 14 de julio de este año sus estudios en Política, Psicología, Derecho y Economía, en la Universidad de Ámsterdan.

Este martes se dio a conocer que la princesa será la primera mujer de la Casa Real holandesa en recibir instrucción militar. El servicio de información gubernamental comunicó que la joven de 21 años comenzará el grado en Derecho Holandés en la misma universidad. En paralelo, participará en el entrenamiento de las fuerzas armadas.

Sin embargo, una reciente lesión sufrida tras una caída de caballo a principios de junio limitará temporalmente su acceso integral a los entrenamientos físicos. Amalia se incorporará a las actividades cuando el equipo médico confirme su rehabilitación completa, por el momento, comenzará con las clases teóricas.

Hasta ahora, la princesa no había recibido instrucción militar, a diferencia de Leonor, Isabel de Bélgica o Ingrid de Noruega. La Casa Real subrayó que su paso por este espacio no tendrá retribución económica, sino que sus funciones son voluntarias.

Según el Ministerio del interior, la princesa Amalia ostenta el rango de marinera de tercera clase en la Marina Real de los Países Bajos y de soldado de tercera clase en el Ejército del Aire y la Fuerza Aérea.

A diferencia de monarquías como la británica o la española, el monarca de los Países Bajos no ocupa el puesto de comandante supremo de fuerzas armadas.

Amalia de Holanda
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
donald-tump-menu-visita-a-reino-unido.jpeg
Realeza
En honor a Donald Trump, la familia real británica sirvió millonario banquete en Windsor
September 18, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Presidente Trump y Kate Middleton
Realeza
El banquete real en Reino Unido con Trump
September 17, 2025
 · 
Tania Franco
kate-middleton-funeral-duquesa.jpeg
Realeza
Kate Middleton lleva una gargantilla especial al funeral de la duquesa de Kent
September 16, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
la Princesa de Gales
Realeza
Kate deslumbra con su bolsa Chanel en el funeral de la Duquesa de Kent
September 16, 2025
 · 
Tania Franco
La duquesa de Kent
Realeza
El último adiós a la Duquesa de Kent: su ataúd llega a Westminster Cathedral
Un momento histórico y conmovedor para la realeza británica: así fue la llegada del féretro de Katharine, Duquesa de Kent, a la Catedral de Westminster
September 15, 2025
 · 
Tania Franco
principe-harry-habla-de-su-libro-spare-cumple-41-años
Realeza
El príncipe Harry defiende su libro “Spare” y dice que tiene la conciencia tranquila
El príncipe está cumpliendo 41 años de edad, y desde Kiev afirmó que su libro no fue un ataque contra su familia, sino un acto de responsabilidad para contar su versión
September 15, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
principe-harry-encuentro-con-su-papa-rey-carlos-IIIjpg
Realeza
El príncipe Harry se reúne con su padre en Londres
Padre e hijo se volvieron a ver después de 19 meses separados
September 11, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Príncipe Harry
Realeza
“No podemos mirar hacia otro lado”: el mensaje del príncipe Harry al donar 1.49 millones a niños
Así fue el discurso del duque de Sussex, que sorprendió en Nottingham al anunciar su donación millonaria
September 10, 2025
 · 
Tania Franco
Duquesa de Kent
Realeza
Falleció Katharine, Duquesa de Kent a los 92 años
Admirada por su humildad, amor por las artes y compromiso con la educación, su ejemplo seguirá inspirando a futuras generaciones
September 05, 2025
 · 
Tania Franco