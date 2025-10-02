La princesa Amalia de Holanda inicia su formación militar y se convierte en la primera mujer de la Casa Real neerlandesa en incorporarse a las fuerzas armadas.

Amalia inicia formalmente su instrucción como reservista a través del Defensity College, un programa que busca reforzar el vínculo entre la sociedad y el ejército neerlandes.

La hija mayor de los reyes de Holanda y heredera al trono, concluyó el 14 de julio de este año sus estudios en Política, Psicología, Derecho y Economía, en la Universidad de Ámsterdan.

Este martes se dio a conocer que la princesa será la primera mujer de la Casa Real holandesa en recibir instrucción militar. El servicio de información gubernamental comunicó que la joven de 21 años comenzará el grado en Derecho Holandés en la misma universidad. En paralelo, participará en el entrenamiento de las fuerzas armadas.

Sin embargo, una reciente lesión sufrida tras una caída de caballo a principios de junio limitará temporalmente su acceso integral a los entrenamientos físicos. Amalia se incorporará a las actividades cuando el equipo médico confirme su rehabilitación completa, por el momento, comenzará con las clases teóricas.

Hasta ahora, la princesa no había recibido instrucción militar, a diferencia de Leonor, Isabel de Bélgica o Ingrid de Noruega. La Casa Real subrayó que su paso por este espacio no tendrá retribución económica, sino que sus funciones son voluntarias.

Según el Ministerio del interior, la princesa Amalia ostenta el rango de marinera de tercera clase en la Marina Real de los Países Bajos y de soldado de tercera clase en el Ejército del Aire y la Fuerza Aérea.

A diferencia de monarquías como la británica o la española, el monarca de los Países Bajos no ocupa el puesto de comandante supremo de fuerzas armadas.