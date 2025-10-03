Suscríbete
Camila Fernández estrena nueva música

Camila Fernández estrenó la versión deluxe de su disco “La Fernández”, la cual incluye el sencillo “Culpa Mía”

October 02, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
camila fernandez.jpg

Camila se ha hecho su propio camino en el mundo de la música.

Getty Images

La máxima heredera de la música ranchera lanza una edición especial de su más reciente disco, el cual cuenta con dos temas inéditos, entre los que destaca: “Culpa Mía” a dueto con El Mimoso.

Después de un período de consolidación absoluta, donde se convirtió en una de las voces más poderosas del regional mexicano, Camila Fernández sigue cosechando éxitos, ahora con la versión extendida de su celebrado disco ‘La Fernández’.

En esta nueva edición, además de disfrutar canciones como “Se Cancela La Llorada”, “Pudimos Ser” o “Cuándo Se Ha Visto”, se incluyen dos temas inéditos, entre ellos, el sencillo que acompaña esta nueva versión, llamado “Culpa Mía”, un emocionante dueto con El Mimoso, afamado intérprete de banda y regional mexicano.

“Culpa Mía” se presenta como una intensa balada ranchera, donde ambas voces construyen un diálogo de pareja, la cual se encuentra inmersa en el desgaste de su relación, misma que termina en rompimiento con un sentimiento de culpa para cada uno de los involucrados.

Para celebrar el lanzamiento de este sencillo, “Culpa Mía” cuenta con un video oficial, donde vemos a Camila y El Mimoso en plena sesión de estudio, transmitiendo toda la fuerza y emociones que evoca esta melodía, creando un lazo íntimo con el espectador.

