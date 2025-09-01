Así será la nueva atracción de Disneyland en París inspirada en Frozen

¡Disneyland París confirmó! En la primavera de 2026 abrirá sus puertas World of Frozen, un área totalmente inspirada en la exitosa película Frozen.

El proyecto incluye la construcción del Palacio de Hielo de Elsa, que se convertirá en el ícono de la nueva zona temática. Los visitantes podrán sumergirse en el mundo de Arendelle y vivir de cerca la magia de Anna, Elsa, Olaf y Kristoff.

Además, esta inauguración marcará la transformación del Walt Disney Studios Park en Disney Adventure World, un espacio con mundos inmersivos basados en las historias más populares de Disney.

Con esta expansión, Disneyland París se consolida como uno de los destinos más atractivos de Disney en el mundo, ofreciendo a los visitantes europeos una experiencia única y mágica.