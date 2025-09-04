3 destinos increíbles donde tu presupuesto rinde al máximo

Viajar no siempre tiene que ser costoso. Existen destinos en el mundo donde con poco presupuesto puedes vivir experiencias inolvidables, probar deliciosa gastronomía, hospedarte cómodamente y recorrer paisajes que parecen sacados de una postal. Aquí te presentamos tres países increíbles donde tu dinero rinde muchísimo y que deberías considerar para tu próxima aventura.

1. Vietnam

Vietnam es uno de los países más económicos y fascinantes de Asia. Su comida callejera es famosa por ser deliciosa y muy barata: puedes encontrar platillos típicos desde 1 dólar. Además, los hostales tienen precios que inician en 8 dólares por noche, ideales para viajeros jóvenes y mochileros.

Con un presupuesto diario de 30 dólares es posible recorrer ciudades vibrantes como Hanói y Ho Chi Minh, aventurarse en islas paradisíacas como Phu Quoc o maravillarse con la bahía de Ha Long. Vietnam es perfecto para quienes buscan cultura, naturaleza y diversión a bajo costo.

Karl Hendon/Getty Images

2. Sri Lanka

Conocida como la “lágrima de la India”, Sri Lanka ofrece una diversidad sorprendente: desde selvas tropicales hasta templos budistas, trenes panorámicos entre montañas y playas de ensueño.

Lo mejor es que este destino es extremadamente accesible. Una comida tradicional cuesta menos de 2 dólares, y puedes encontrar hospedajes desde 15 dólares la noche. Con un presupuesto de 35 dólares al día, es posible recorrer el país, viajar en tren, visitar reservas naturales y disfrutar de playas paradisíacas como Mirissa o Arugam Bay.

Andrii Lutsyk/ Ascent Xmedia/Getty Images

3. Marruecos

Si buscas un lugar lleno de historia, cultura y color, Marruecos es tu destino. Sus zocos, desiertos y ciudades imperiales como Marrakech o Fez ofrecen una experiencia única, mientras que sus costas sorprenden con joyas poco exploradas.

Lo más atractivo es que Marruecos combina lujo con precios accesibles. Con 40 dólares al día puedes disfrutar de hospedajes cómodos, probar platillos tradicionales, recorrer sus bazares y hasta planear excursiones al desierto del Sahara.

Thomas Barwick/Getty Images

Vietnam, Sri Lanka y Marruecos demuestran que viajar con menos presupuesto no significa renunciar a la calidad. Con presupuestos que rondan entre los 30 y 40 dólares diarios, estos destinos permiten disfrutar de experiencias inolvidables, una rica gastronomía y paisajes impresionantes sin vaciar tu cartera.