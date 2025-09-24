Suscríbete
¡Fin de semana en Bacalar! Guía para vivir a otro nivel la laguna de los 7 colores

Te contamos qué puedes hacer en Bacalar por un fin de semana, desde un oasis natural por 20 pesos, hasta un desayuno flotante con vista a la Laguna de 7 colores

September 24, 2025 • 
Tania Franco
Bacalar un fin de semana

Mystockimages/Getty Images

Bacalar, en el sur de Quintana Roo, es uno de los destinos más mágicos de México. Conocida como la Laguna de los Siete Colores, esta joya natural se ha convertido en el punto favorito de viajeros que buscan descanso, aventura y experiencias únicas. En este fin de semana descubrimos algunos de sus hotspots imperdibles.

Hospedaje: Khaban

Villa Khaban es un oasis ubicado en la orilla de la laguna. Cada villa cuenta con alberca privada y escaleras directas al agua turquesa, lo que convierte cualquier estancia en una experiencia inmersiva. Además de su restaurante internacional con desayuno incluido, sorprenden con Kayaks, buena energía y vistas infinitas completan el cuadro.

Los Rápidos de Bacalar

Este fenómeno natural crea corrientes suaves dentro de la laguna y paisajes impresionantes. Es ideal para navegar en kayak y, después, disfrutar del restaurante local para comer con vistas al agua cristalina.

Bacalar

Travelstoxphoto/Getty Images

La Playita

La Playita es un restaurante y beach club que combina gastronomía deliciosa con vistas espectaculares. Aquí puedes nadar, descansar en camastros y disfrutar de la laguna hasta el atardecer, cuando el cielo se pinta de colores.

La playita - Bacalar

Anastasiia Krivenok/Getty Images

Cenotes imperdibles

El Cenote Azul es uno de los más icónicos por su profundidad y color intenso; la entrada cuesta apenas 20 pesos. Por otro lado, el Cenote La Bruja se descubre mejor en kayak. Puedes acceder desde el Beach Club Maracuyá, donde con un consumo mínimo te prestan embarcaciones para explorar.

Cenote Azul en Bacalar, Quintana Roo, Mexico

Oleksandr Tkachenko/Getty Images

Entre villas privadas, deportes acuáticos, cenotes y clubs frente a la laguna, cada rincón invita a relajarse y reconectar con la naturaleza. Si buscas un lugar que combine aventura y calma, este paraíso en Quintana Roo se convertirá en tu hotspot favorito.

Tania Franco
