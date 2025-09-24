Entretenimiento
Bacalar
Qué hacer en Bacalar, Quintana Roo.
Travel
¡Fin de semana en Bacalar! Guía para vivir a otro nivel la laguna de los 7 colores
Te contamos qué puedes hacer en Bacalar por un fin de semana, desde un oasis natural por 20 pesos, hasta un desayuno flotante con vista a la Laguna de 7 colores
September 24, 2025
Tania Franco