Noche Azul en el Museo Frida Kahlo: vive la magia nocturna de la Casa Azul

El Museo Frida Kahlo abre sus puertas de una manera diferente este septiembre con Noche Azul, una experiencia única que transforma la famosa Casa Azul en un escenario nocturno lleno de arte, historia y música.

picture alliance/dpa/picture alliance via Getty Images

Durante todos los jueves de septiembre de 2025, de 18:00 a 21:00 horas, podrás recorrer los espacios más íntimos de Frida Kahlo: su recámara, los vestidos icónicos, objetos personales y el taller donde creó algunas de sus obras más emblemáticas. Todo iluminado bajo una atmósfera especial que solo la noche puede ofrecer.

Jeff Greenberg/Universal Images Group via Getty Images

Pero la experiencia no se queda ahí. El jardín de la Casa Azul se convierte en protagonista con presentaciones musicales, actividades culturales y un ambiente que mezcla la esencia de Coyoacán con la fuerza artística de Frida.